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庆和省福营乡的营角沙丘沿海岸线广袤铺展，气势开阔。图自 越通社
绵延无际的滨海沙丘，勾勒出原始而壮观的自然景观。图自 越通社
庆和省福营乡的营角区域，以广阔的滨海白色沙带著称，展现出阳光充沛、海风劲吹的独特地域风貌。图自 越通社
越野车点缀在庆和省福营乡营角沙丘间，成为一道亮丽风景。图自 越通社
阵阵海风拂过，卷起细沙，塑造出层层起伏、宛如波浪般优美的沙丘线条。图自 越通社
营角——庆和省 “微型沙漠”
位于庆和省福营乡的营角（Mũi Dinh）沙丘，是该省一处以原始、独特之美著称的旅游胜地。这里绵延数百公顷的白色沙丘铺展开来，构成一幅宛如越南南中部沿海地区“微型沙漠”的壮阔景观。
2026年04月06日星期一 08:15
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