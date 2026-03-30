Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
山罗省玉战乡南涅村是2026年山楂花节举办地。图自 越通社
山罗省玉战乡南涅村是2026年山楂花节举办地。图自 越通社
山罗省玉战乡山楂花节上，丰富多彩的文艺表演精彩纷呈。图自 越通社
当地各族群众与众多游客踊跃参与玉战乡山楂花节活动。图自 越通社
赫蒙族少女参加2026年玉战乡山楂花节。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
游客参观玉战乡图片展。图自 越通社
游客参观玉战乡图片展。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
山罗山楂花节热闹举行
山罗省玉战乡山楂花节每年3月在南涅村（Nậm Nghẹp）举行。这里拥有越南规模最大的山楂花林。该活动旨在推广当地旅游与特色文化，赞美西北高原山楂花洁白如雪的自然之美，吸引众多游客前来体验本土文化。
2026年03月30日星期一 08:15
Zalo
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#山罗省
#越南旅游
#山区
#少数民族
#传统文化
相关新闻
笛武- 安世起义之地（北江省）的独特文化
22/03/2026 09:00
越南跻身全球最美丽的28个国家之列，堪称体验天堂
21/03/2026 01:00
越南制定旅游推广战略 提升国家品牌形象
19/03/2026 12:27
春回大地 赶赴泞村摔跤会
13/03/2026 08:15
越南跻身法国游客搜索量前五旅游目的地
12/03/2026 14:53
山罗省羊蹄甲花竞相绽放，留住游客的脚步
11/03/2026 08:15
顺化市立安潟湖的诗意之美
09/03/2026 08:15
第57号决议：推动大规模主粮作物生产
29/03/2026 09:00
芽贞水坝——庆和省占族人独具特色的水利工程
28/03/2026 09:00
文庙—国子监夜游：以数字科技“唤醒”文化遗产
27/03/2026 08:15
胡志明共青团成立95周年：越南青年在党的光辉旗帜下坚定前行
26/03/2026 08:15
第57号决议：加强无现金支付以提高税收管理效率
25/03/2026 08:15
河内清池卷粉制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录
24/03/2026 08:15
越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议开幕
23/03/2026 08:56
獭洞 - 主山国家公园的迷人之处
23/03/2026 08:15
芹苴青年从米粒开始的创业模式
21/03/2026 09:00
越南安江七山地区茶帕寺宁静之美
20/03/2026 08:15
第80号决议：70年保护与传承木偶戏艺术
19/03/2026 08:15
岘港：在占婆岛周边开展可持续渔业捕捞
17/03/2026 08:15
绿色交通——可持续城市发展的必然方向
16/03/2026 08:15
第57号决议：VNeID应用助力大学生参与第十六届国会和各级人民议会代表选举
15/03/2026 09:00
越南全国各地近7900万选民踊跃参加投票
15/03/2026 08:36
越南高级领导检查投票工作情况并参加投票
15/03/2026 07:12
莱州省遥山边防哨所选民参加投票
15/03/2026 07:01
同塔省新富东乡居民一大早前来投票点，行使公民选举权
15/03/2026 06:31
第57号决议：河内运用高新技术治理河流污染
14/03/2026 09:00
鬼鹿角礁《不朽圆圈》——越南人民心中的壮歌
14/03/2026 08:15
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客