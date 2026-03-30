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山罗省玉战乡南涅村是2026年山楂花节举办地。图自 越通社
山罗省玉战乡南涅村是2026年山楂花节举办地。图自 越通社
山罗省玉战乡南涅村是2026年山楂花节举办地。图自 越通社
山罗省玉战乡南涅村是2026年山楂花节举办地。图自 越通社
山罗省玉战乡山楂花节上，丰富多彩的文艺表演精彩纷呈。图自 越通社
山罗省玉战乡山楂花节上，丰富多彩的文艺表演精彩纷呈。图自 越通社
当地各族群众与众多游客踊跃参与玉战乡山楂花节活动。图自 越通社
当地各族群众与众多游客踊跃参与玉战乡山楂花节活动。图自 越通社
赫蒙族少女参加2026年玉战乡山楂花节。图自 越通社
赫蒙族少女参加2026年玉战乡山楂花节。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
游客参观玉战乡图片展。图自 越通社
游客参观玉战乡图片展。图自 越通社
游客参观玉战乡图片展。图自 越通社
游客参观玉战乡图片展。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
玉战乡南涅村山楂花林景观。图自 越通社
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山罗山楂花节热闹举行

山罗省玉战乡山楂花节每年3月在南涅村（Nậm Nghẹp）举行。这里拥有越南规模最大的山楂花林。该活动旨在推广当地旅游与特色文化，赞美西北高原山楂花洁白如雪的自然之美，吸引众多游客前来体验本土文化。

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#山罗省 #越南旅游 #山区 #少数民族 #传统文化

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