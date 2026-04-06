4·7全民健康日：胡志明市推动医疗服务进万家

越通社胡志明市——为响应“全民健康日”（4月7日）及2026年“世界卫生日”，胡志明市人民委员会于4月5日上午举行了主题为“主动防病——共建健康越南”的集会。这是该市系列活动的开端，旨在确保每位市民都能获得优质、公平、及时且可持续的医疗保健服务，在全市健康护理进程中坚持不让任何人掉队。



作为一个拥有近1500万人口的充满活力的超大城市，胡志明市城市化进程快，人口结构变化剧烈。与此同时，该市还面临着疾病的“双重负担”。



在此背景下，建立一个主动、持续、深入基层且基于数据的医疗保健体系是当务之急，也是该行业未来可持续发展的方向。



胡志明市卫生局副局长阮文永珠表示，为响应今年的全民健康日，市卫生局正式启动了“深入居民社区的持续医疗护理队”。该模式的推行不仅有助于提高基层医疗护理质量，还逐步完善分级诊疗体系。其中，基层医疗真正发挥了系统“守门人”的作用，旨在减轻上级医院负担并提高医疗资源使用效率。此外，卫生局还动员整个诊疗系统的力量，为民众组织免费的专科疾病筛查和检测。



通过这些活动，民众不仅能实现疾病的早期发现，还能获得长期健康监测建议及指导，并在当地直接享受深度医疗服务。同时，体检数据将被更新至全市电子健康管理系统，逐步构建全民健康数据库。



目前，卫生局正抓紧研究并提出在2026年内为全体市民进行健康体检的方案。面对近1500万人口的规模，这既是巨大的挑战，也是医疗卫生部门建立现代人口健康管理模式的契机。

胡志明市人民委员会副主席阮孟强发表讲话。图自越通社

胡志明市人民委员会副主席阮孟强在集会上致辞时要求，卫生局应继续发挥核心作用，加大基层医疗活动创新力度，提高基础医疗护理质量，切实有效推行深入居民社区的持续医疗护理模式；根据全科医学原理加强民众健康管理；在管理、监测和医疗护理中应用科技、数据及电子健康档案。（完）



