越通社河内——随着私家车数量急剧增加，加之来自周边省份的大量车辆涌入，河内市正面临城市交通拥堵的难题，这已成为阻碍首都经济社会发展的直接障碍。为缓解交通拥堵，河内市已并正在同步部署各项措施。



具体而言，据河内建设局数据，河内市拥有约880万人口，各类交通工具超过930万辆，其中摩托车占比高达86%。交通工具增速为每年4%至5%，远高于基础设施发展速度（仅约每年0.35%）。与此同时，交通用地占比仅达约12.2%，远低于规划要求，静态交通用地占比仅达0.65%。



面对这一现状，河内市建设局副局长陈有宝表示，河内市正部署一系列全面且紧急的措施，以减少交通拥堵。该市已制定《2025-2030年阶段减少交通拥堵总体方案》，包含10组长期重点措施。



据此，该市集中完善特殊机制政策，以吸引交通基础设施投资；根据实际调整交通规划；同时大力推进环路、放射轴线和跨红河桥梁系统的投资建设。特别是，河内市设定了在2026至2030年阶段完成约100公里城市铁路的目标，并在下一阶段增至301公里。



同时，该市将大力发展公共客运，力争到2030年满足至少30%的出行需求。此外，该市还大力推进智能技术在交通管理中的应用。与此同时，河内正在研究限制个人交通工具的方案，划定摩托车限行区，对进入拥堵高风险区域的车辆收费，并集中整治侵占车道、人行道的违规行为。



为缓解拥堵，该市已并正在加快推进重点基础设施项目建设进度，拆除或缩小施工围挡，在交叉口重新组织交通，在高峰时段增派力量进行交通分流。



事实证明，过去几年，河内市已部署多项综合措施，包括建设大型交通基础设施系统，如一、二、三环路（含高架和地面层），投资建设放射状道路。



然而，据交通专家分析，城市化进程加快，伴随人口和私家车（尤其是汽车）持续高速增长，且未见停止迹象。因此，交通拥堵和事故问题在河内市已经并将继续存在，仍需从总体到细节、从短期到长远的系统解决方案。



关于减少交通拥堵的具体解决方案，城市交通专家潘黎平博士建议，对于环路、放射状道路，如一号环、二点五环等，在通车时应预留适当的车道供公交车使用，这样才能可持续地减少交通拥堵。



在发展公交、城市铁路等公共交通的同时，该市正加快四环路施工进度，这被视为有助于缓解交通拥堵的有效解决方案。



根据河内市人民委员会2025年12月31日第383号计划，市人民委员会要求保障交通秩序安全、克服和解决交通拥堵堵点必须满足以下标准：交通用地占比至少达14%至16%；静态交通用地占比至少达1%；公共交通满足民众出行需求的比例达到30%至35%；完成100公里城市铁路。此外，该市设定了新开通至少20至24条绿色公交线路的目标；完成9座跨红河、跨求河桥梁的建设。



基础设施方面，该市将完成一环路、二环路、二点五环路、三环路、三点五环路和四环路的闭合；消除严重拥堵点，特别是已确定的266个潜在拥堵点和29个经常性交通拥堵点。



每年，该市处理、减少至少20%上一年度存在的拥堵点，不发生持续30分钟以上的拥堵状况；力争到2030年基本彻底解决长期、严重的交通拥堵点。（完）

越通社