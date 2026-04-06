胡志明市预计将对135条公交线路实行市民免费乘车政策

越通社胡志明市——胡志明市将从5月初开始对辖区内135条公交线路的乘客实行免费政策。胡志明市建设局最近向该市人民委员会提交建议，制定关于按照简化程序和手续支持公交公共客运服务使用者的市人民议会决议。



该决议旨在为辖区内的公交使用者提供支持，在燃料价格高企的背景下，减轻市民的部分出行费用；同时，致力于吸引市民改变出行习惯，更多的使用公共交通工具，以限制个人机动车参与交通，从而减少交通事故，降低环境污染。



胡志明市建设局称，该决议对在胡志明市辖区内运营的135条公交线路的扶持政策做出规定，其中包括109条受补贴线路和26条非补贴线路。适用对象为公交车使用者，以及在全市范围内提供公交公共运输服务的各家企业和合作社。



该决议预计将于2026年4月提交市人民议会审议通过。2026年最后8个月（从5月起开始）的免票总经费约为9300亿越盾。具体而言，对109条受补贴公交线路实施免票的经费约为6270亿越盾，26条非补贴线路约为3030亿越盾。以上经费全部从政府预算拨出。



2026年，用于支持109条受补贴公交线路运营的财政预算为1.334万亿越盾。长期以来，胡志明市始终实施公共客运公交补贴政策，其中对6岁以下儿童、老年人、残疾人及革命有功者实行免票优惠。（完）

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