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广义省遇险渔船及船员及时获救

4月6日，据四号渔政支队的消息，KN475号船已及时靠近、营救并安全拖带在长沙特区海域作业时因发动机故障遇险的广义省QNg 90251 TS号渔船。

广义省遇险渔船及船员及时获救。图自越通社
广义省遇险渔船及船员及时获救。图自越通社

越通社庆和——4月6日，据四号渔政支队的消息，KN475号船已及时靠近、营救并安全拖带在长沙特区海域作业时因发动机故障遇险的广义省QNg 90251 TS号渔船。

QNg 90251 TS号渔船由广义省平山乡人阮维成担任船长。该船于2026年3月3日从山勤港出发，从事鱿鱼钓作业，船上共有36名船员。

在庆和省长沙特区安邦岛西南海域作业过程中，截至4月4日14时，该船发动机发生故障。船员们虽然努力处理故障，但未获成功。船长随后向芽庄沿海信息台汇报并发出紧急求救信号。

获悉后，KN475号船迅速赶往遇险海域。截至4月5日0时30分，渔政力量成功靠近该渔船，并派遣工作组上船提供支持。经检查，全部36名船员身体状况稳定。

截至4月5日8时，KN475号船开始将渔船拖往庆和省长沙特区A西石岛，以进行后续处理；当天18时30分，渔船已安全靠泊该岛。

此次及时且符合程序的营救活动确保了人员和财产的绝对安全，再次凸显了渔政力量在支持渔民出海谋生中的作用与责任。（完）

越通社
#四号渔政支队 #KN475号船 #营救 #长沙特区 #渔船 #故障
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