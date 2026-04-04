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4.4国际地雷行动日：广治省努力建成“安全省份”

自1996年起与各国际组织合作开展战后遗留问题处理工作整整30年期间，广治省不断努力开展战争遗留爆炸物搜排和地雷防范意识教育活动，切实守护民众生命安全并推动社会经济发展。

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英国地雷咨询组织成员开展排雷活动。图自越通社

越通社广治省——自1996年起与各国际组织合作开展战后遗留问题处理工作整整30年期间，广治省不断努力开展战争遗留爆炸物搜排和地雷防范意识教育活动，切实守护民众生命安全并推动社会经济发展。

开展排雷合作

广治省是受战争遗留炸弹和爆炸物污染最严重的地方之一，受影响范围广、复杂程度高，直接威胁社区安全、农林业生产、减贫及社会经济发展，约有62万公顷土地受污染。

战争虽已远去，但遗留的地雷和未爆炸物仍存在于生活中，对经济社会活动产生重大影响，尤其威胁民众生命安全。

广治省是越南全国首个获政府批准与国际组织合作开展排雷项目的地方（1996年）。美国越南和平树组织（PTVN）是首个获准在越南开展战后排雷工作的组织。30年来，包括挪威人民援助组织越南办事处（NPA）、英国地雷咨询组织（MAG）越南办事处、越南和平树组织（PTVN）等在内的数十个外国非政府组织支持广治省开展排雷和防雷行动。

广治省排雷行动中心副主任丁玉武透露，在各组织和单位的合作与支持下，截至目前，广治全省完成6 万公顷污染土壤修复工作，销毁地雷及未爆炸物925764枚，参与地雷风险防范教育活动人数为894296人次。

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排雷成果展示中心被视为独特的地雷博物馆。图自越通社

力争到2035年建成“安全省份”

广治省人民委员会指出，通过与国际组织及非政府组织的合作，广治省逐步确定了污染范围，扩大了可用于安置、生产和基础设施建设的安全土地面积，同时减少了地雷爆炸事故的发生，为受害者和社区提供生活保障。该省同时建立集中协调模式、信息管理系统及质量管理机制，为制定和试点“安全省”标准体系奠定了基础。

根据广治省人民委员会2026年3月30日颁布的《2026-2035年战后遗留问题处理行动计划》，该省将全面提升省排雷行动中心的能力，深化与外国政府、国际组织、国际非政府组织及各合作伙伴之间的合作，将先进技术应用于排雷工作中，加强国际经验交流，推动广治省成为排雷典型示范地区等。

为了到2035年建成“安全省份”，广治省将最大限度动员国际和国内资源，优先清理所有确认受集束炸弹（CHA）污染的区域，迅速释放用于生产和社会经济发展的土地资源。同时，继续重视地雷和未爆炸物防范教育宣传工作，力争到2030年全省不再发生因缺乏防范地雷意识而导致的事故，确保100%的地雷受害者及其家属能够获得康复、就业和可持续发展等方面的支持。（完）

越通社
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