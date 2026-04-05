全民健康日（4月7日）：推动疾病早防早控 迈向全民健康管理

越通社河内——4月7日“全民健康日”首次在全国范围内同步开展，主题为“主动预防疾病——建设健康越南”，旨在推动医疗理念从“以治病为主”向“以预防为主”转变，迈向全面、可持续的全民健康管理体系。



启动仪式于4月5日上午在河内统一公园举行，由中央宣教与民运委员会联合卫生部主办，多位高级领导人、各部委代表、国际组织及广大民众出席。



中央宣教与民运委员会主任郑文决在致辞中指出，在疾病结构快速变化、非传染性疾病持续增加、人口老龄化加剧以及新发传染病风险上升的背景下，强化疾病预防具有重要意义。这不仅是卫生领域的任务，更是国家发展的必然要求，需要全社会共同参与。



他呼吁民众增强自我健康管理意识，保持科学生活方式，合理膳食，加强体育锻炼，并定期体检，以有效控制健康风险因素。





越南卫生部长陶红兰表示，当前医疗体系正面临非传染性疾病（如心血管疾病、癌症、高血压、糖尿病）负担加重、气候变化影响、心理健康问题以及新发疾病风险等多重挑战。因此，必须将预防工作置于核心位置，坚持以人民为中心。



专家认为，越南选择4月7日（与世界卫生日同日）作为全民健康日，体现了主动融入全球健康治理的方向，有助于提升公众健康意识，促进健康行为转变，尤其对老年群体具有重要意义。



活动期间，来自19家中央级医院的300余名医生参与义诊与健康筛查，借助现代医疗设备为民众提供咨询服务，吸引约8000人报名参加。此外，营养咨询、养生操展演、健步走等活动同步开展，营造全民参与的良好氛围。（完）

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