越南第十六届国会第一次会议：开启行动与责任的新任期

根据议程，本次会议预计历时11天，分为两个阶段，重点任务是人事工作、健全组织机构、审议任期初期的立法计划，并决定有关经济社会、财政、预算、监督等重大问题。随着500名代表的代表资格获得确认，第十六届国会步入了结构更加合理的新任期。

越共中央总书记苏林： “选民的选票不仅止于投票日，更应通过立法质量、监督效力以及及时正确的决策来延续，以满足国家新阶段的发展需求。因此，第十六届国会及每一位当选代表责任重大，必须迅速将选民的信任转化为行动，转化为立法成果、监督实效以及服务人民、服务国家发展的务实决策。”

这是第十六届国会的首次会议，紧随选举之后举行，也是将党的十四大决议和中央二中全会决议制度化的首个会议。因此，这不仅是一个开启新任期的会议，更是为实现党的十四大确立的各项重大目标奠定制度基础的会议。

越南国防战略与历史研究院副院长阮文六少将、副教授、博士： “本届任期正值国际和地区形势持续快速变化、复杂程度前所未有，并向着多极、多中心、多层次、难以预测的方向发展；非传统安全挑战、数字化转型、气候变化等提出了许多无先例的新问题。在国内，快速且可持续发展的要求、完善社会主义定向市场经济体制、建设法治国家以及巩固加强国防安全等，都要求国会必须真正成为智慧、胆识和民族发展渴望的中心。”

第十六届国会第一次会议高度集中于高层人事工作和健全国家机构。本届会议由国会选举和批准的人事总数共39个职衔，涉及国家全部高层领导岗位，确保为新任期同步健全各项体制提供条件。人事筹备工作经过了严密、规范、符合程序的进行，并达成了高度统一。组织和人事工作是选举后的重要步骤。

与人事工作并行的是立法工作。根据议程，国会将审议通过8项法律草案和1项决议，其中包括《首都法》（修正案）、《户籍法》（修正案）、《信息获取法》（修正案）、《信仰宗教法》（修正案）及其他一些法律修改补充案。在首场会议通过多项法律修正案，肯定了新一届国会任期的积极行动性。

越南国会主席陈青敏：“在法律制定过程中要确保纪律、纲领和严明，最注重的就是立法质量。与此同时，国会的最高监督和国会常务委员会的专题监督也必须切入当前社会的紧迫问题，从而立即向有关机关提出建议，并向有权处理机关申报处理。”

在国家对发展提出更高要求的背景下，专家和选民期待第十六届国会将继续实现立法活动创新并取得突破性成效，制定既要灵活以促进发展，又能够控制风险等的机制。

除了人事和立法工作，在预计11个工作日内，国会还将审议决定关于经济社会、财政、预算、监督及其他重要问题的5组内容。

虽然工作时间较短，但首个会议极其繁重的工作量肯定了以新气象开启新任期的决心，那就是行动的气象、责任的气象、纪律的气象、创新胆识的气象，以及服务祖国、服务人民的决心。

金瓯省选民陈自经： “希望国会与选民心连心，必须更加深入基层，更多地关注选民的心声愿望，更紧密地掌握经济文化社会情况，以帮助全国更强劲地向前迈进。”

第十六届国会第一次会议不仅是一个任期的起点，更是国会在新阶段行动能力、胆识和责任的肯定。正如苏林总书记在不久前的全国选举总结会议上所要求的：必须是一个创新、行动、高效、亲民和为民的国会。(完)