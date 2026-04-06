经济

今年第一季度货物进出口总额达2495亿美元

越南财政部统计局数据显示，2026年第一季度，货物进出口总额达2495亿美元，其中出口增长19.1%，进口增长27%。进口增速高于出口增速导致贸易逆差约36亿美元，而去年同期则为贸易顺差35.7亿美元。

今年第一季度货物进出口总额达2495亿美元。图自越通社
今年第一季度货物进出口总额达2495亿美元。图自越通社

越通社河内——越南财政部统计局数据显示，2026年第一季度，货物进出口总额达2495亿美元，其中出口增长19.1%，进口增长27%。进口增速高于出口增速导致贸易逆差约36亿美元，而去年同期则为贸易顺差35.7亿美元。

越南财政部统计局数据显示，2026年第一季度，货物进出口总额达2495亿美元，其中出口增长19.1%，进口增长27%。进口增速高于出口增速导致贸易逆差约36亿美元，而去年同期则为贸易顺差35.7亿美元。

20个产品类的出口额超过10亿美元，占出口总额的86.8%。值得注意的是，有5个产品类的出口额超过50亿美元，占出口总额的62.4%。

国家统计局表示，出口增长的主要驱动力来自加工制造的工业品，该类别出口额达1105亿美元，同比增长21.1%，占出口总额的近90%。其中，包括电子产品、计算机及零部件出口额达307亿美元，同比增长45.5%，电话出口额达167亿美元，同比增长19.3%，以及机械、设备、工具及零部件出口额达150亿美元，同比增长21.2%。

此外，农业、林业和渔业部门继续发挥着重要作用，在困难的形势下为出口稳定做出了贡献。

国家统计局服务与价格统计司司长阮秋莺女士评论说，这一结果表明，在全球贸易形势困难的情况下，越南企业展现出了良好的适应能力。

国家统计局数据也显示，3月份商品进口额达471.1亿美元，环比增长38.2%，同比增长27.8%。

2026年第一季度，商品进口总额达1265.7亿美元，同比增长27.0%，其中生产资料进口额占比近94%。值得注意的是，有22种商品进口额超过10亿美元，占进口总额的82.8%（其中2种商品进口额超过50亿美元，占比49.8%）。

从统计数据来看，进口增长速度快于出口，导致 2026 年第一季度贸易逆差约为 36 亿美元，而上年同期则为 35.7 亿美元的贸易顺差。（完）

越通社
#财政部统计局 #货物进出口总额 #贸易逆差 #贸易顺差
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