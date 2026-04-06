2026年第一季度企业经营状况总体稳定

越通社河内——2026年第一季度制造业企业经营趋势调查结果显示，23.8%的企业认为其经营状况优于2025年第四季度，46.1%的企业认为其经营状况稳定，30.1%的企业认为其经营状况困难。
2026年第一季度制造业企业经营趋势调查结果显示，23.8%的企业认为其经营状况优于2025年第四季度，46.1%的企业认为其经营状况稳定，30.1%的企业认为其经营状况困难。
2026年第二季度，40.8%的企业认为形势将较2026年第一季度有所改善，37.5%的企业认为生产经营环境将保持稳定，21.7%的企业预测将面临更多困难。其中，外商直接投资（FDI）企业最为乐观，80%的企业预测2026年第二季度生产经营环境将优于或保持稳定，国有企业和私营企业的这一比例分别为79.6%和77.3%。
关于产量，23.8%的企业预计其2026年第一季度的产量将较2025年第四季度有所增长，45.3%的企业认为产量将保持稳定，30.9%的企业认为产量将有所下降。从2026年第二季度与第一季度的趋势来看，40%的企业预测产量将有所增长，41.8%的企业预测产量将保持稳定，18.2%的企业预测产量将有所下降。
关于订单情况，21.9%的企业表示，2026年第一季度的新订单数量高于2025年第四季度，49.6%的企业表示新订单数量保持稳定，28.5%的企业表示新订单数量有所下降。从2026年第二季度与第一季度的趋势对比来看，37.7%的企业预计新订单数量将有所增长，44.2%的企业预计订单数量将保持稳定，18.1%的企业预计订单数量将有所下降。
关于出口订单，与2025年第四季度相比，17.7%的企业表示2026年第一季度的新出口订单数量有所增加，55%的企业表示新出口订单数量保持稳定，27.3%的企业表示新出口订单数量有所下降。2026年第二季度与第一季度的趋势对比来看，30.3%的企业预计新出口订单数量将有所增加，51%的企业预计新出口订单数量将保持稳定，18.7%的企业预计新出口订单数量将有所下降。（完）
第一季度经济为后续季度实现高增长注入动力
2026年第一季度国内生产总值（GDP）增长率达7.83%，高于去年同期，显示出在全球波动的背景下，越南经济正呈现复苏与加速态势。这一结果不仅反映了企业的韧性和适应能力，而且也为2026年实现两位数增长目标奠定了重要基础。