越南颁布内陆港建设投资与经营管理新规

越通社河内——越南政府于 2026 年 3 月 31 日颁布了关于内陆港建设投资与经营管理的第 106/2026/NĐ-CP号法令。本法令对内陆港的建设投资、经营管理作出了详细规定；适用于与内陆港建设投资、经营管理相关的越南及外国组织和个人。



投资原则与规划要求



根据法令，在越南投资建设内陆港必须严格遵守本法令及投资、建设等相关法律规定。特别是，所有建设项目必须符合国家内陆港系统发展规划。为确保同步性，在批准投资主张前，职能部门须就项目的选址、规模、功能及容量是否符合整体规划，征求越南海事与内陆水路局的意见。



开港公布程序



该法令通过允许建设单位通过直接递交、邮寄或在国家公共服务门户网站在线申报的方式，优化了行政程序。开港公布申请材料包括：规定的申报表、项目投资批准决定或海关清关点认定决定、合法土地使用证明、工程竣工验收报告及环境影响评估报告。



值得注意的是，该法令大力推进行政改革，明确规定：若职能部门能从国家数据库中获取相关信息，则组织和个人无需重复提交纸质土地使用证明。在审核档案合规后，越南海事与内陆水路局将提请建设部发布开港决定。该决定具有纸质和电子双重法律效力。



暂停活动与关闭内陆港的规定



法令同时明确了运营管理条件。在进行维护、维修或法律要求的其他情况下，可暂停内陆港活动。此外，在以下情况下将关闭内陆港：出于国防安全考虑；经营活动存在安全隐患，影响使用者、邻近建筑、环境或社区安全；或因投资登记机关及经营单位决定终止项目等情况。（完）



越通社