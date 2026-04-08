经济

同奈市成立方案档案获政府通过

越南政府于2026年4月6日颁布关于成立同奈省下辖10个坊以及成立中央直辖同奈市的方案档案的第95/NQ-CP号决议。

同奈市成立方案档案获政府通过。图自越通社
同奈市成立方案档案获政府通过。图自越通社

越通社河内——越南政府于2026年4月6日颁布关于成立同奈省下辖10个坊以及成立中央直辖同奈市的方案档案的第95/NQ-CP号决议。

决议明确指出，政府根据内务部的建议，通过了关于成立同奈省下辖10个坊以及成立中央直辖市——同奈市的方案档案。

政府交由内务部牵头，并与各部委及相关机构配合，充分吸收政府成员的意见，按照规定完善关于成立同奈省下辖10个坊的国家议会常务委员会呈文、方案和决议草案，以及关于成立中央直辖市——同奈市的国会决议草案。

政府交由内务部部长受政府总理委托，代表政府签署关于成立同奈省下辖10个坊及成立中央直辖同奈市的呈文、方案、意见吸收与说明报告，并根据国会、国会常务委员会、国会各机构及国会代表的意见对方案档案进行修订。

内务部对方案档案内容、决议草案以及各项建议和报告负全面责任；负责准备充足的档案资料并移交国会、国会常务委员会及国会各相关机构，确保符合规定的质量与时限要求；主动向国会、国会常务委员会报告与说明；及时向政府总理汇报超出其职权范围的突发问题。（完）

越通社
#同奈省 #中央直辖市 #国家议会常务委员会 同奈省
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