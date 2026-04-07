经济

印尼媒体：越南经济影响力日益显著

印度尼西亚seasia.co网站4月6日发表文章，显示亚洲经济重心已从日本强劲转移至中国和印度，同时东南亚的作用日益凸显。其中，尽管越南在这两个时间点均未进入前十，但仍被评价为正国家影响力在显著增强。

附图：在河静省的Vinfast汽车生产厂。图自越通社
附图：在河静省的Vinfast汽车生产厂。图自越通社

越通社河内——印度尼西亚seasia.co网站4月6日发表文章，通过比较1980-2025年期间亚洲十大经济体国内生产总值（GDP）规模的数据，显示该区域经济重心已从日本强劲转移至中国和印度，同时东南亚的作用日益凸显。其中，尽管越南在这两个时间点均未进入前十，但仍被评价为国家影响力正在显著增强。

1980-2025年期间的对比显示，亚洲经济格局发生了深刻变化：从日本的领先地位转向中国和印度。当前增长动力集中在经济规模大、人口年轻、城市化快速的经济体。值得注意的是，东南亚日益彰显其作用，印尼、新加坡和泰国均进入2025年十大经济体之列，而伊朗、菲律宾和巴基斯坦等一些经济体已被取代，反映了区域内力量对比的转移。

文章强调，越南和马来西亚等国家，虽然不在前十名之列，但仍被评价为在制造业、电子产业、数字贸易和供应链多元化领域变得越来越有影响力。在许多方面，越南和东南亚目前正受益于全球寻求替代、补充方案和新制造业中心的趋势。

文章作者认为，如果说1980年属于日本，2025年属于中国和印度，那么下一篇章可能越来越多地属于亚洲南部地区——尤其是东南亚。人口、城市化进程、消费阶层扩张以及地处印度洋与太平洋之间的战略位置，正使该地区在"亚洲世纪"中扮演日益核心的角色。印度尼西亚的崛起是这一趋势的明证。新加坡和泰国继续巩固这一地位。与此同时，越南和马来西亚正为加强这一趋势作出贡献。（完）

越通社
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