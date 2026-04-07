绿色工业园区成为胡志明市吸引外资的战略平台

越通社胡志明市——胡志明市率先发展绿色工业园区、生态工业园区和智慧工业园区，并将其视为战略平台，以吸引新一代外商直接投资（FDI）项目，增强竞争力，深度参与全球供应链。



面对气候变化的要求以及全球供应链日益严格的标准，将工业园区向绿色、生态模式转型已成为必然趋势。凭借到2050年实现净零排放的承诺，越南确定绿色工业园区转型是维持竞争优势、吸引高质量投资的必要要求。



根据PwC越南2025年ESG（环境-社会-治理）实践进程调查报告，89%的企业已经或计划在未来2-4年内作出ESG承诺，高于2022年的80%。然而，约60%的企业仍因缺乏人力和专业知识而面临困难。尽管82%的企业已收集ESG数据，但只有10%的企业能够在经营活动或可持续发展报告中有效开发和使用这些数据。



SoiHub开放创新中心首席执行官裴忠孝表示，将工业园区向生态化、绿色化和智慧化模式转型需要新的方法，以促进合作与技术投资。该模式正在西贡通信技术股份公司（Saigontel）的工业园区生态系统中进行试点，整合转型咨询、技术测试和人力资源开发等内容，为提升生产环境质量、吸引高质量外资流入作出贡献。



目前，胡志明市拥有近60个工业区和出口加工区，总面积约2.24万公顷。为保持竞争优势并吸引绿色外资流入，该市正在加快推进从传统模式向智慧、绿色和生态工业园区的转型进程；同时鼓励企业应用高科技和绿色技术，以减少碳排放。



专家强调，绿色工业园区转型是企业不被排除在全球供应链之外的必然要求。实施工业共生可帮助企业降低10-20%的能源成本和20-30%的用水量。阿马塔工业园区的生态工业园区模式被视为典型范例，其达到了86%的生态工业园区标准，每年减少1588吨二氧化碳排放。



为推动转型，胡志明市需要制定关于技术、环境、物流和价值链的标准体系；建立利益、风险和数据的共享机制，以加强企业、政府和社区之间的合作。同时，需要加大现代物流系统投资，推动外企、国内大型企业与中小企业之间的对接，以促进技术转让和人力资源培训。（完）

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