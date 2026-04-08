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越南与韩国推动工业与能源领域合作走深走实

越南与韩国正面临推动双边关系，尤其是工业、能源、战略性矿产领域合作关系朝着更务实、更可持续方向提质升级的重大机遇。这是越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三（Choi Young Sam）举行工作会谈上所强调的内容。

越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三举行工作会谈。图自moit.gov.vn
越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三举行工作会谈。图自moit.gov.vn

越通社河内——在全球供应链重塑和能源转型加速的背景下，越南与韩国正面临推动双边关系，尤其是工业、能源、战略性矿产领域合作关系朝着更务实、更可持续方向提质升级的重大机遇。这是越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三（Choi Young Sam）举行工作会谈上所强调的内容。

黎孟雄对越韩在工业领域，尤其是在开展越韩技术咨询与解决方案中心、韩越技术咨询、支持及解决方案项目以及越韩关键矿产供应链中心项目期间所取得的积极成效给予高度评价。

黎孟雄同时也鼓励双方共同举办越韩矿产合作研讨会，以主动寻找符合越南新法律规定的合作机会。

在双边贸易关系方面， 2026年前两月越韩贸易金额达170亿美元，同比增长25%。黎孟雄建议双方继续协调配合，扎实开展行动计划，力争到2030年将双边贸易金额提升至1500亿美元并促进双边贸易更加平衡发展。

另一方面，黎孟雄提议双方有关机关配合在2026年内举行越韩贸易、工业和能源合作混合委员会第十五次会议及越韩自由贸易协定实施委员会第九次会议。这是重要的年度机制，旨在商讨纾困解难方案，推动越韩贸易、工业、能源等领域合作关系向前发展。

崔永三强调，韩国始终重视与越南的关系，并希望推动双方能源与工业等各个领域合作关系不断向深度和广度拓展。

据越南海关的数据显示，2025年越韩进出口总额达895亿美元，同比增长9.6%。其中，越南对韩国出口289亿美元，同比增长12.7%；自韩国进口605亿美元，同比增长8.1%。

在2026年前两月，越韩进出口总额达170亿美元，同比增长25%；其中，越南对韩国出口50亿美元，增长17%；越南自韩国进口120亿美元，增长29%。（完）

越通社
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