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能源安全：越南生物能源发展的黄金期

日本B&Company网站近日发布文章，评价称在原油价格上涨及生物燃料对保障能源安全具有巨大潜力的背景下，越南生物燃料市场正呈现积极转型态势。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——日本B&Company网站近日发布文章，评价称在原油价格上涨及生物燃料对保障能源安全具有巨大潜力的背景下，越南生物燃料市场正呈现积极转型态势。

文章指出，越南生物燃料计划已实施近十年，其中E5生物汽油于2018年正式投入使用。然而，受当前中东冲突导致国际油价大幅攀升的影响，全国推广E10汽油的进程已较原计划进度提前。这表明该市场不仅遵循其内部路线图发展，还受到全球能源压力的显著驱动。

规模已成，但增长尚不稳固：E5生物汽油曾经历快速增长并在2018年达到巅峰。此后，其在汽油总消费量中的占比从约50%下降至2020年的约 40%。这一走向反映出市场虽然已经形成，但未能保持稳定的增长势头，需求仍缺乏可持续性。

在本土生产能力方面， 越南目前约有6家乙醇生产厂，但其中仅有约50%处于运营状态且尚未满负荷运转。即便达到最大产能，国内产量也仅能满足约40%的需求。因此，越南仍需进口60%的乙醇用于燃料调和。这凸显了越南对外部供应的显著依赖。

关于保障能源安全的潜力， 提高生物燃料使用比例有助于减少对传统化石能源的依赖，减轻原油进口压力，特别是在全球能源市场剧烈波动的背景下。因此，生物燃料被视为长期能源安全战略中的重要工具。

实际上， 技术、原材料及分销基础设施方面的挑战正导致生物燃料市场发展不稳。目前市场动力较为疲弱，主因是消费者对产品质量缺乏信心，同时E5汽油与传统汽油之间的价格差距尚未形成足以改变消费习惯的经济杠杆。

综上所述，B&Company认为，在市场供应短缺及政策倾向于鼓励投资的背景下，外资企业（FDI）在越南生物燃料领域的机遇不仅在于生产环节，更在于供应链开发及基础设施建设。（完）

越通社
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