AMRO：越南有效应对经济冲击

越通社新加坡——据越通社驻新加坡记者报道，2026年《东盟与中日韩区域经济展望》（AREO）年度报告指出，越南正有效应对地区和全球经济波动，迅速融入供应链，并逐步成为外商直接投资（FDI）的重要目的地。



4月6日，东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）在新加坡举行新闻发布会，发布上述报告。AMRO首席经济学家何东表示，越南较好地应对了去年美国关税政策带来的冲击，表现优于市场预期，并预计越南将在2026年继续成为区域内增长最快的经济体。



报告预测，2026年越南实际GDP增长率为7.4%，2027年为7.1%；同期通胀率分别为3.8%和3.4%。何东表示，对越南经济的韧性和增长潜力仍充满信心。



报告指出，过去二十年来，东盟与中日韩区域贸易增长显著，使其在全球贸易中的比重（以进出口总额计）由2000年的23.1%上升至2024年的30.7%。其中，中国贡献最大。与此同时，包括越南在内的其他经济体也取得显著进展，反映出其在全球价值链中的参与程度不断加深。

报告认为，东盟与中日韩各经济体正日益受到区域内部经济波动的影响，尤其是来自中国的影响。对大多数经济体而言，美国需求冲击的影响相对较小。然而，越南是一个显著例外，对来自中国和美国的需求冲击均表现出较强反应，体现出其已深度融入面向两大市场的供应链体系。



此外，报告还指出，东盟与中日韩区域已成为全球FDI的重要目的地之一。2024年，该区域吸收的FDI占全球总量的22.5%，显示出对国际投资者的持续吸引力。同时，区内FDI占比由2009年的48.7%上升至2024年的49.2%，反映出区域内贸易联系和供应链协同不断加强。越南作为其中的重要代表，正逐步成为投资首选目的地之一，凸显其在区域供应链中的地位不断提升。（完）