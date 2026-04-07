河内一季度增长7.87% 油价上涨带来压力



越通社河内——2026年第一季度，河内地区生产总值（GRDP）同比增长7.87%，处于近年来较高水平。然而，油价大幅波动及全球贸易不稳定因素正对生产成本、消费及通胀带来压力，要求城市在今后采取更加灵活高效的调控措施。



在4月6日下午举行的新闻发布会上公布的信息显示，在全球经济形势复杂多变、特别是中东局势导致供应链受扰、能源价格上涨的背景下，越南国内经济总体保持复苏势头。河内市自年初以来积极实施多项调控措施，有效维护宏观稳定并推动经济增长。



不过，油价上涨对经济造成直接冲击。3月份汽油均价较上月上涨逾28%，柴油上涨超过56%，推高运输和生产成本，抑制消费需求，并对企业经营活动产生不利影响，同时加大居民消费价格指数和整体增长的压力。



各主要经济领域总体保持稳定。农业保障食品供应；工业生产增长8.5%，其中加工制造业继续发挥主导作用。企业发展呈现积极信号，新成立企业超过9000家，但退出市场企业数量仍处较高水平，反映困难尚未完全缓解。



公共投资继续成为亮点，地方财政资金投入大幅增长，带动全社会固定资产投资增长超过10%。与此同时，外商直接投资（FDI）吸引力度明显下降，表明外部环境仍面临较多挑战。



贸易、服务和旅游领域保持良好增长态势，社会消费品零售总额和服务收入增长超过11%；旅游业强劲复苏，游客数量增长超过33%。不过，出口下降而进口增加，给贸易平衡带来一定压力。



展望第二季度及今后一段时期，河内市将重点破解发展瓶颈，培育增长新动能。城市将加快公共投资资金到位和使用进度，优先推进重点基础设施项目，并将征地拆迁作为关键环节。



同时，河内将同步推进刺激消费、发展夜间经济、推动商业领域数字化转型及支持企业发展等措施；在招商引资方面实行有选择性引导，优先发展高新技术、配套工业和创新产业，并加快数字化转型，提高治理效率和公共服务水平。



在一季度良好基础上，河内力争2026年全年继续保持增长势头，在公共投资、社会资源及科技创新、数字经济和服务业等新动能的共同支撑下，实现更高发展目标。（完）



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