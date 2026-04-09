经济

越南推动与墨西哥地方政府的贸易对接

越南驻墨西哥大使阮文海同大使馆工作代表团于4月5日至8日对恰帕斯州进行工作访问，旨在寻求在多个领域，特别是贸易、旅游和农业领域的合作机遇。

恰帕斯州经济与劳动部部长邀请阮文海大使到访该部，感谢大使对该州的访问，并就具体化双方讨论的合作内容进行交流分享。图自越通社
恰帕斯州经济与劳动部部长邀请阮文海大使到访该部，感谢大使对该州的访问，并就具体化双方讨论的合作内容进行交流分享。图自越通社

越通社河内——越南驻墨西哥大使阮文海同大使馆工作代表团于4月5日至8日对恰帕斯州进行工作访问，旨在寻求在多个领域，特别是贸易、旅游和农业领域的合作机遇。

据越通社驻墨西哥记者报道，在访问框架内，越南驻墨西哥大使馆与恰帕斯自治大学及州政府联合举办了“恰帕斯州越南经济文化日”活动。该活动包括企业研讨会、展示越南国家、人民及融入与发展成就的图片展、与恰帕斯自治大学学生座谈会等一系列活动。

出席企业研讨会的有恰帕斯州经济和劳动部部长、边境发展部副部长、旅游部副部长、文化遗产局局长、恰帕斯州雇主联合会主席、全国加工工业协会代表，以及约40家当地企业。

越南驻墨西哥大使阮文海在研讨会上发表讲话，概括了越南近年来经济社会发展及融入国际的图景，强调越南正成为亚太地区最具活力的经济体之一。

阮文海大使表示，越墨关系不断得到巩固和扩大，特别是在贸易领域，墨西哥目前是越南在拉丁美洲地区的第二大贸易伙伴。大使强调，越南与恰帕斯州在自然条件、经济结构和社群文化等方面有许多相似之处。

据阮文海大使介绍，研讨会的主题“编织越南—恰帕斯关系”体现了加强双方企业界对接的愿望，特别是在绿色农业、可持续农业、水产养殖与加工、社区旅游发展等潜力领域。

在讨论环节，恰帕斯州的企业表达了促进与越南合作伙伴在加工和经营水产品领域合作的愿望，包括罗非鱼——恰帕斯州目前是墨西哥最大的罗非鱼供应地——以及虾和其他水产品。此外，当地企业还关注在优势农产品方面开展合作的可能性，如有机咖啡、可可、蜂蜜、干果以及传统手工艺品。

在研讨会上，越南驻墨西哥商务参赞阮氏庄介绍了越墨经济贸易合作情况的总体信息，同时邀请恰帕斯州企业参加预计将于9月在胡志明市举办的“越南国际采购”活动。

恰帕斯州经济部长路易斯·佩德雷罗表示，地方政府愿与越方配合研究潜在项目清单，从中筛选出可行的建议，以推动两国地方间具体合作。

研讨会结束后，恰帕斯州经济与劳动部部长邀请阮文海大使到访该部，感谢大使对该州的访问，并就具体化双方讨论的合作内容进行交流分享。

在活动框架内，此前，阮文海大使已在恰帕斯自治大学图书馆为展示越南国家与风土人情的图片展揭幕，并与学生们会面交流，介绍了越南在新发展阶段的发展模式、外交路线及政策优先方向。

恰帕斯州位于墨西哥东南部，与危地马拉接壤，是该国面积最大、人口最多的地区之一。该州经济主要依赖农业，主打产品包括咖啡、可可、香蕉和淡水水产品，特别是罗非鱼，同时在生态旅游方面具有巨大潜力。（完）

越通社
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