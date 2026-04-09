越南第十六届国会第一次会议：坚持积极进取、求真务实的经济增长目标

越通社河内——在第十六届国会第一次会议上，4月9日下午，越南国会听取了政府总理黎明兴作关于补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况的报告；听取了政府副总理阮文胜作关于2026-2030年五年经济社会发展计划的呈文。



随后，国会听取了国会经济财政委员会主任潘文买作关于补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况的审查报告。



坚决集中力量实现增长目标



政府总理黎明兴在作报告时强调，2025年越南所有15项主要经济社会发展指标均达到或超额完成。宏观经济基本稳定，国内生产总值（GDP）增长达8.02%，位居地区和世界前列，经济规模达5140亿美元，排名全球第32位。通胀得到控制，货币市场和利率水平基本稳定。



进出口总额达9300亿美元以上，贸易顺差逾200亿美元；外商直接投资到位资金达276亿美元。国际游客达2120万人次；基础设施系统持续发展，3345公里高速公路已建成贯通。



民生保障领域取得突出成绩，已拆除超过33.4万间临时和破旧房屋；建成超过10.2万间保障性住房；多维贫困户发生率降至1.3%。电子政务发展指数较2020年上升15位次，在193个国家中排名第71。国防安全得到加强；国家主权得到维护；对外交往和国际一体化继续推进。



2026年前几个月，尽管世界形势复杂，国内经济仍保持积极态势，GDP预计增长7.83%；平均CPI控制在3.51%；前3个月财政收入达829.4万亿越盾，增长11.4%；外商直接投资到位资金达54亿美元，增长9.1%；进出口总额达2495亿美元，增长23%。越南还动工建设了首家半导体芯片制造厂，并部署了第六号提案，为民众和企业带来诸多便利。



政府总理也坦率指出了购买力偏低、房地产市场复苏缓慢等困难，以及实现“两位数”增长目标面临的重大挑战。然而，越南坚决实现“两位数”经济增长目标。政府力争财政收入增长10%，厉行节约支出，其中将经常性开支削减10%，并在年内再削减5%，以留出资源用于发展投资和应对紧急情况。



在货币政策方面，政府指示国家银行灵活调控以稳定利率水平。同时，大力推进公共投资重组，2026-2030年使用财政预算的项目至少削减30%；完善体制机制，减少行政审批的合规时间和成本，处理土地、能源等堵点。



关于社会问题，政府设定目标在2026年8月30日之前完成边境乡108所九年一贯制学校建设；力争100%医院部署电子病历；同时将2026年确定为提升基层干部质量之年，坚决替换软弱、逃避责任的干部。



实现突破性目标



政府副总理阮文胜在简要陈述2026-2030年五年经济社会发展计划呈文时表示，尽管受到持续的新冠肺炎疫情冲击和波动的世界经济影响，但在整个政治体系、人民和企业的共同努力之下，2021-2025年越南已完成或超额完成26项主要指标中的22项，其中2024年和2025年全部15/15项指标均已完成。2025年GDP规模达5174亿美元，是2020年的1.48倍；人均GDP达5026美元，是2020年的1.4倍。



会议现场。图自越通社

进入2026-2030年阶段，政府向国会提交5项指导调控观点、59项主要指标、11组重点解决方案和92项需在2026年内立即展开的任务。2026年及五年平均GDP增长目标为10%以上，同时与保持宏观经济稳定相结合；到2030年，人均GDP达8500美元，数字经济约占GDP的30%。



为实现上述目标，政府优先完善协调体制，将国家管理从“事前检查”强力转向“事后检查”，力争到2028年将越南的投资环境列入东盟前三名和世界前三十名。在基础设施建设方面，目标是到2030年投入使用的高速公路超过5000公里，并投资建设北南高速铁路。



2026年，政府集中解决积压项目问题，并将行政合规成本和时限较2024年至少削减50%。同时，要求统一思维，革新执行治理，确定两位数增长是核心政治任务，确保调控主动、灵活、有效，以实现既定目标。



调控方向从“应对”转向“主动适应”



国会经济财政委员会主任潘文买代表审查机构发言时表示，2025年经济复苏明显，完成并超额完成所有15项指标。然而，增长质量尚不持续，仍依赖资本、劳动力和外资企业；财政收入预测不够准确，外资到位率仅达44.5%。



潘文买表示，面对全球经济的风险以及高增长目标的压力，委员会建议政府将调控方向从“应对”转向“主动适应”，确保实质性增长，保持宏观经济稳定，并有效协调财政与货币政策。同时，需要同步完善体制，解决能源、基础设施等问题，提高内生能力和法律组织实施效率。（完）