经济

越南第十六届国会第一次会议：坚持积极进取、求真务实的经济增长目标

在第十六届国会第一次会议上，4月9日下午，越南国会听取了政府总理黎明兴作关于补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况的报告；听取了政府副总理阮文胜作关于2026-2030年五年经济社会发展计划的呈文。

政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社
政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越通社河内——在第十六届国会第一次会议上，4月9日下午，越南国会听取了政府总理黎明兴作关于补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况的报告；听取了政府副总理阮文胜作关于2026-2030年五年经济社会发展计划的呈文。

随后，国会听取了国会经济财政委员会主任潘文买作关于补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况的审查报告。

坚决集中力量实现增长目标

政府总理黎明兴在作报告时强调，2025年越南所有15项主要经济社会发展指标均达到或超额完成。宏观经济基本稳定，国内生产总值（GDP）增长达8.02%，位居地区和世界前列，经济规模达5140亿美元，排名全球第32位。通胀得到控制，货币市场和利率水平基本稳定。

进出口总额达9300亿美元以上，贸易顺差逾200亿美元；外商直接投资到位资金达276亿美元。国际游客达2120万人次；基础设施系统持续发展，3345公里高速公路已建成贯通。

民生保障领域取得突出成绩，已拆除超过33.4万间临时和破旧房屋；建成超过10.2万间保障性住房；多维贫困户发生率降至1.3%。电子政务发展指数较2020年上升15位次，在193个国家中排名第71。国防安全得到加强；国家主权得到维护；对外交往和国际一体化继续推进。

2026年前几个月，尽管世界形势复杂，国内经济仍保持积极态势，GDP预计增长7.83%；平均CPI控制在3.51%；前3个月财政收入达829.4万亿越盾，增长11.4%；外商直接投资到位资金达54亿美元，增长9.1%；进出口总额达2495亿美元，增长23%。越南还动工建设了首家半导体芯片制造厂，并部署了第六号提案，为民众和企业带来诸多便利。

政府总理也坦率指出了购买力偏低、房地产市场复苏缓慢等困难，以及实现“两位数”增长目标面临的重大挑战。然而，越南坚决实现“两位数”经济增长目标。政府力争财政收入增长10%，厉行节约支出，其中将经常性开支削减10%，并在年内再削减5%，以留出资源用于发展投资和应对紧急情况。

在货币政策方面，政府指示国家银行灵活调控以稳定利率水平。同时，大力推进公共投资重组，2026-2030年使用财政预算的项目至少削减30%；完善体制机制，减少行政审批的合规时间和成本，处理土地、能源等堵点。

关于社会问题，政府设定目标在2026年8月30日之前完成边境乡108所九年一贯制学校建设；力争100%医院部署电子病历；同时将2026年确定为提升基层干部质量之年，坚决替换软弱、逃避责任的干部。

实现突破性目标

政府副总理阮文胜在简要陈述2026-2030年五年经济社会发展计划呈文时表示，尽管受到持续的新冠肺炎疫情冲击和波动的世界经济影响，但在整个政治体系、人民和企业的共同努力之下，2021-2025年越南已完成或超额完成26项主要指标中的22项，其中2024年和2025年全部15/15项指标均已完成。2025年GDP规模达5174亿美元，是2020年的1.48倍；人均GDP达5026美元，是2020年的1.4倍。

vnanet-quoc-hoi-nghe-trinh-bay-bao-cao-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2026-8690787.jpg
会议现场。图自越通社

进入2026-2030年阶段，政府向国会提交5项指导调控观点、59项主要指标、11组重点解决方案和92项需在2026年内立即展开的任务。2026年及五年平均GDP增长目标为10%以上，同时与保持宏观经济稳定相结合；到2030年，人均GDP达8500美元，数字经济约占GDP的30%。

为实现上述目标，政府优先完善协调体制，将国家管理从“事前检查”强力转向“事后检查”，力争到2028年将越南的投资环境列入东盟前三名和世界前三十名。在基础设施建设方面，目标是到2030年投入使用的高速公路超过5000公里，并投资建设北南高速铁路。

2026年，政府集中解决积压项目问题，并将行政合规成本和时限较2024年至少削减50%。同时，要求统一思维，革新执行治理，确定两位数增长是核心政治任务，确保调控主动、灵活、有效，以实现既定目标。

调控方向从“应对”转向“主动适应”

国会经济财政委员会主任潘文买代表审查机构发言时表示，2025年经济复苏明显，完成并超额完成所有15项指标。然而，增长质量尚不持续，仍依赖资本、劳动力和外资企业；财政收入预测不够准确，外资到位率仅达44.5%。

潘文买表示，面对全球经济的风险以及高增长目标的压力，委员会建议政府将调控方向从“应对”转向“主动适应”，确保实质性增长，保持宏观经济稳定，并有效协调财政与货币政策。同时，需要同步完善体制，解决能源、基础设施等问题，提高内生能力和法律组织实施效率。（完）

越通社
#越南第十六届国会第一次会议 #政府总理黎明兴 #经济增长目标 #越南国会 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

古巴国家主席祝贺苏林同志当选越南国家主席

越通社驻哈瓦那记者报道，值此越共中央总书记苏林在越南国会获得高度信任，当选越南社会主义共和国主席之际，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯4月8日（哈瓦那时间）向苏林同志以诚挚祝贺。

会议场景 图自越通社

越南第十六届国会第一次会议：评估经济社会发展计划执行情况

根据第十六届国会第一次会议议程，4月9日上午，国会听取了关于《户籍法（修正案）》、《公证法若干条款修改补充法》、《法律援助法若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》4项法律草案的呈文和审查报告。随后，国会分组对上述4项法律草案进行讨论。

越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。图自越通社

日本媒体：越南追求增长与战略平衡

日本媒体4月7日报道称，越南国会已选举越共中央总书记苏林为新任国家主席。越通社驻东京记者援引《日本经济新闻》报道，越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。越共中央总书记同时担任国家主席将有助于加快决策进程，与其他国家元首进行平等对话。

更多

恰帕斯州经济与劳动部部长邀请阮文海大使到访该部，感谢大使对该州的访问，并就具体化双方讨论的合作内容进行交流分享。图自越通社

越南推动与墨西哥地方政府的贸易对接

越南驻墨西哥大使阮文海同大使馆工作代表团于4月5日至8日对恰帕斯州进行工作访问，旨在寻求在多个领域，特别是贸易、旅游和农业领域的合作机遇。

AMRO首席经济学家何东表示，越南较好地应对了去年美国关税政策带来的冲击。图自越通社

AMRO：越南有效应对经济冲击

2026年《东盟与中日韩区域经济展望》（AREO）年度报告指出，越南正有效应对地区和全球经济波动，迅速融入供应链，并逐步成为外商直接投资（FDI）的重要目的地。

附图。图自越通社

加快公共投资支出，助力经济增长

公共投资被视为 2026 年剩余季度越南经济增长的重要动力。然而，为充分发挥其增长引擎作用，亟需集中力量破解“瓶颈”，为企业，尤其是建筑行业企业的发展创造便利条件。

岘港市第二软件园设计现代，适合信息技术、创新创意领域的企业入驻。

越南颁布国家创新创业战略 力争跻身地区领先行列

越南政府近日颁布第86/NQ-CP号决议，正式发布国家创新创业战略（以下简称为《战略》）。该战略旨在构建协同发展的创业生态系统，将创新打造为推动经济社会增长、提升国家竞争力和实现可持续发展的重要动力。

越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三举行工作会谈。图自moit.gov.vn

越南与韩国推动工业与能源领域合作走深走实

越南与韩国正面临推动双边关系，尤其是工业、能源、战略性矿产领域合作关系朝着更务实、更可持续方向提质升级的重大机遇。这是越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三（Choi Young Sam）举行工作会谈上所强调的内容。

永昂二号热电厂。图自越通社

永昂二号热电厂二号机组投入商业运行

永昂二号热电有限责任公司领导代表4月7日透露，当天0时，永昂二号热电厂二号机组正式投入商业运行，标志着全厂正式与国家电网并网的重要里程碑，为保障能源安全并促进中部地区经济社会发展作出贡献。

附图：在河静省的Vinfast汽车生产厂。图自越通社

印尼媒体：越南经济影响力日益显著

印度尼西亚seasia.co网站4月6日发表文章，显示亚洲经济重心已从日本强劲转移至中国和印度，同时东南亚的作用日益凸显。其中，尽管越南在这两个时间点均未进入前十，但仍被评价为正国家影响力在显著增强。

丰田纺织（河内）公司的生产活动 图自越通社

河内一季度增长7.87% 油价上涨带来压力

2026年第一季度，河内地区生产总值（GRDP）同比增长7.87%，处于近年来较高水平。然而，油价大幅波动及全球贸易不稳定因素正对生产成本、消费及通胀带来压力，要求城市在今后采取更加灵活高效的调控措施。

胡志明市是全国经济、文化和旅游中心。图自越通社

第一季度经济为后续季度实现高增长注入动力

2026年第一季度国内生产总值（GDP）增长率达7.83%，高于去年同期，显示出在全球波动的背景下，越南经济正呈现复苏与加速态势。这一结果不仅反映了企业的韧性和适应能力，而且也为2026年实现两位数增长目标奠定了重要基础。

位于庆和省的宁顺1号核电站。图自越通社

核电行业人力资源培训与供应

确定核电为战略性高科技领域后，庆和省正集中加强培训工作，建设达到国际标准的专家和管理干部队伍。在当前新背景下，这被视为保障国家能源安全及核电项目安全运行的先决条件。

越南驻德国大使阮得成向欧洲越南女企业家协会主席郑氏未赠送鲜花表示祝贺。图自越通社

欧洲越南女企业家协会在德国成立

4月5日下午，德国越南妇女联合会主持举办了全欧文艺节暨欧洲越南女企业家协会成立仪式，来自10个欧洲国家的越南妇女协会参加了活动。