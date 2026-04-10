越南出台系列扶持政策 充分释放私营企业科技创新活力

越通社河内——越南财政部私营企业和集体经济发展局副局长郑氏香在财政部2026年一季度例行记者会上对关于发展民营经济发展的第68-NQ/TW号决议实施情况做出评价时指出，工作任务繁重、时间紧迫以及资源有限带来了不少挑战。然而，在各部门、机关的高度决心以及企业界的积极参与下，各项重要政策已基本得到充分制度化并逐步落到实处。



特别是，第68-NQ/TW号决议的一大亮点在于为私营企业更深入参与国家重点项目铺平道路。全国已实施564个工程和项目，投资规模超5150万亿越盾（约合人民币1.36万亿元），其中私营资本约占75%。目前，政府正加快完善相关机制，以鼓励和支持私营企业充分发挥作为最重要增长动力之一的作用，为经济增长作出更大贡献。



郑氏香还表示，第68-NQ/TW号决议实施近一年期间，重中之重是尽快将政治局的观点和方向转化为具体政策。



具体的是，政府已研究并提请国会修改关于税务、价格、投资、企业、破产等重要法律，以消除投资经营中的障碍和困难，简化行政审批流程，营造有利环境，释放民营经济的资源活力。



国会已颁布关于民营经济发展若干特殊机制和政策的决议，政府也及时根据第68-NQ/TW号决议的方向颁布民营经济发展政策实施细则。



至今，多项政策已立即付诸实施并初见成效。值得注意的是，取消营业税，有助于降低企业进入市场的成本，对新成立的中小企业实行三年企业所得税减免政策，同时还出台了一系列有力优惠措施，促进对科技和创新领域的投资等。



除了具体政策外，政府总理还批准了多项大规模支持计划，以推动第68-NQ/TW号决议落地实施。其中值得一提的是万名首席执行官（CEO）培训计划、1000家先锋企业发展计划，以及企业开拓国际市场支持计划等。



此外，各部门、机关也在密切协作，推进中小企业数字化转型支持计划等多项支持计划落地见效，从而在数字经济快速发展背景下助力提升中小型企业治理能力和适应能力等。（完）



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