经济

越南出台系列扶持政策 充分释放私营企业科技创新活力

越南财政部私营企业和集体经济发展局副局长郑氏香在财政部2026年一季度例行记者会上对关于发展民营经济发展的第68-NQ/TW号决议实施情况做出评价时指出，工作任务繁重、时间紧迫以及资源有限带来了不少挑战。然而，在各部门、机关的高度决心以及企业界的积极参与下，各项重要政策已基本得到充分制度化并逐步落到实处。

太原省一家纺织企业。图自越通社
太原省一家纺织企业。图自越通社

越通社河内——越南财政部私营企业和集体经济发展局副局长郑氏香在财政部2026年一季度例行记者会上对关于发展民营经济发展的第68-NQ/TW号决议实施情况做出评价时指出，工作任务繁重、时间紧迫以及资源有限带来了不少挑战。然而，在各部门、机关的高度决心以及企业界的积极参与下，各项重要政策已基本得到充分制度化并逐步落到实处。

特别是，第68-NQ/TW号决议的一大亮点在于为私营企业更深入参与国家重点项目铺平道路。全国已实施564个工程和项目，投资规模超5150万亿越盾（约合人民币1.36万亿元），其中私营资本约占75%。目前，政府正加快完善相关机制，以鼓励和支持私营企业充分发挥作为最重要增长动力之一的作用，为经济增长作出更大贡献。

郑氏香还表示，第68-NQ/TW号决议实施近一年期间，重中之重是尽快将政治局的观点和方向转化为具体政策。

具体的是，政府已研究并提请国会修改关于税务、价格、投资、企业、破产等重要法律，以消除投资经营中的障碍和困难，简化行政审批流程，营造有利环境，释放民营经济的资源活力。

国会已颁布关于民营经济发展若干特殊机制和政策的决议，政府也及时根据第68-NQ/TW号决议的方向颁布民营经济发展政策实施细则。

至今，多项政策已立即付诸实施并初见成效。值得注意的是，取消营业税，有助于降低企业进入市场的成本，对新成立的中小企业实行三年企业所得税减免政策，同时还出台了一系列有力优惠措施，促进对科技和创新领域的投资等。

除了具体政策外，政府总理还批准了多项大规模支持计划，以推动第68-NQ/TW号决议落地实施。其中值得一提的是万名首席执行官（CEO）培训计划、1000家先锋企业发展计划，以及企业开拓国际市场支持计划等。

此外，各部门、机关也在密切协作，推进中小企业数字化转型支持计划等多项支持计划落地见效，从而在数字经济快速发展背景下助力提升中小型企业治理能力和适应能力等。（完）

越通社
#越南 #扶持政策 #私营企业 #科技创新 #第68号决议 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

“一乡一品”展位吸引消费者驻足购物。图自越通社

春季博览会：为私企、经营户拓展市场

2026年春季博览会于2月2日上午9时正式开幕。各展位产品摆放整洁，价格标示清晰，工作人员全部就位。春季博览会不仅是购物盛会，更为私营企业和经营户提供了直接接触市场、推广产品、逐步建立可持续品牌的机会。

资料图。图自《政府报》

鼓励私营企业参与数字基础设施建设

越南政府副总理阮志勇9月29日签署第2161/QĐ-TTg号决定，批准《至2030年鼓励私营企业参与电信基础设施及其他国家数字化转型服务设施建设计划》（以下简称《计划》）。

更多

附图 图自Bnews

越南股市迈向新兴市场：FTSE升级为国际资金打开长期通道

富时罗素（FTSE Russell）的中期审查结果确认，越南股市正按路线图从边缘市场迈向次级新兴市场，为国际资金流入铺平道路。预计从2026年9月起股票被纳入全球指数系列时，流动性将提升，有助于巩固市场的国际地位，创造长期投资机会，同时肯定越南股市的可持续发展和融入进程。

印度鞋类设计与发展学院（FDDI）的 Renu Sharma通过视频发表讲话。图自越通社

推动构建越印皮革鞋类合作可持续价值链

4月9日下午，越南驻印度商务处与越南皮革鞋类研究院联合举行题为“塑造越印皮革鞋类合作未来”的在线研讨会，旨在加强企业对接，推动两国在皮革鞋类领域的合作。来自两国管理机构、行业协会、研究院及众多企业的代表一同出席了研讨会 。

一季度越南水产品出口增长8%。图自越通社

一季度越南水产品出口增长8%

2026年3月，越南水产出口额约为9.27亿美元，较去年同期增长5%以上。第一季度累计出口额达26.4亿美元，增长近8%。但这一增幅远低于今年前两个月的增速，明显地反映了全球市场的波动性。

恰帕斯州经济与劳动部部长邀请阮文海大使到访该部，感谢大使对该州的访问，并就具体化双方讨论的合作内容进行交流分享。图自越通社

越南推动与墨西哥地方政府的贸易对接

越南驻墨西哥大使阮文海同大使馆工作代表团于4月5日至8日对恰帕斯州进行工作访问，旨在寻求在多个领域，特别是贸易、旅游和农业领域的合作机遇。

AMRO首席经济学家何东表示，越南较好地应对了去年美国关税政策带来的冲击。图自越通社

AMRO：越南有效应对经济冲击

2026年《东盟与中日韩区域经济展望》（AREO）年度报告指出，越南正有效应对地区和全球经济波动，迅速融入供应链，并逐步成为外商直接投资（FDI）的重要目的地。

附图。图自越通社

加快公共投资支出，助力经济增长

公共投资被视为 2026 年剩余季度越南经济增长的重要动力。然而，为充分发挥其增长引擎作用，亟需集中力量破解“瓶颈”，为企业，尤其是建筑行业企业的发展创造便利条件。

岘港市第二软件园设计现代，适合信息技术、创新创意领域的企业入驻。

越南颁布国家创新创业战略 力争跻身地区领先行列

越南政府近日颁布第86/NQ-CP号决议，正式发布国家创新创业战略（以下简称为《战略》）。该战略旨在构建协同发展的创业生态系统，将创新打造为推动经济社会增长、提升国家竞争力和实现可持续发展的重要动力。

越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三举行工作会谈。图自moit.gov.vn

越南与韩国推动工业与能源领域合作走深走实

越南与韩国正面临推动双边关系，尤其是工业、能源、战略性矿产领域合作关系朝着更务实、更可持续方向提质升级的重大机遇。这是越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三（Choi Young Sam）举行工作会谈上所强调的内容。

永昂二号热电厂。图自越通社

永昂二号热电厂二号机组投入商业运行

永昂二号热电有限责任公司领导代表4月7日透露，当天0时，永昂二号热电厂二号机组正式投入商业运行，标志着全厂正式与国家电网并网的重要里程碑，为保障能源安全并促进中部地区经济社会发展作出贡献。

附图：在河静省的Vinfast汽车生产厂。图自越通社

印尼媒体：越南经济影响力日益显著

印度尼西亚seasia.co网站4月6日发表文章，显示亚洲经济重心已从日本强劲转移至中国和印度，同时东南亚的作用日益凸显。其中，尽管越南在这两个时间点均未进入前十，但仍被评价为正国家影响力在显著增强。