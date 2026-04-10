越共中央总书记苏林签署发布党内政治思想工作新规

越通社河内——越共中央总书记苏林代表中央委员会签署第19号规定（19-QĐ/TW），就党内政治思想工作作出全面部署。该规定自2026年4月8日起正式生效。



新规明确了政治思想工作的目的、要求与原则，以及实施内容、方式和各级党委、党组织、干部和党员的职责，同时规定了检查监督、奖励与违规处理机制，适用于全党各级组织及全体党员干部。



规定强调，政治思想工作是党的建设的首要任务，旨在提升党员干部的政治本领、道德素质和实际应对能力，坚定理想信念，维护党的思想基础，防止和遏制“思想滑坡”、“自我演变”、“自我转化”等现象，确保各项工作始终保持正确政治方向。



同时，新规将有助于全面加强党的政治、思想、道德、组织和干部建设，提升党的领导能力、战斗力和公信力，巩固人民信任，确保党对国家和社会生活的全面领导。要坚决维护党的思想基础，凝聚起政治体系各方的综合动力与共识，为把越南建设成为和平、独立、民主、富裕、繁荣、文明、幸福的国家而不懈奋斗，推动民族在新时代实现跨越式发展。



营造风清气正的政治思想环境，严明纪律规矩，推进党内文化建设，不断增强党的内生动力与公信力。发扬党内民主，强化个人责任，充分发挥干部、党员特别是领导干部的示范引领作用。



政治思想工作是党建工作的首要任务。必须坚持原则，创新方式方法，提升工作效能，确保发挥先导、引领和指导作用，推动党内高度统一、社会广泛共识和人民信任，从而实现国家发展愿景，持续改善人民生活。



政治工作要为战略思维创新注入动力，提升制定符合客观规律、契合越南实际和时代发展趋势的路线方针能力。一切决策和行动必须严格遵循宪法和法律，立足国家、民族和人民的根本利益。



在实施要求方面，规定明确政治思想工作必须长期、持续开展，与党的建设和各项政治任务紧密结合，坚持“建设为本、斗争为要”原则，既注重长期基础性工作，也突出当前紧迫任务。同时，要加强科技应用和数字化转型，提升工作效能。





在原则层面，规定强调必须确保全党在政治和思想上的高度统一，严格遵守党的组织原则，特别是民主集中制以及批评与自我批评制度；强化领导干部示范带头作用，主动掌握和引导社会舆论，及时斗争反驳错误和敌对观点。



规定指出，政治思想工作还需与组织、干部、检查监督及群众工作紧密结合，明确责任与评价标准，以任务落实成效和人民满意度作为重要衡量指标。



在内容方面，规定要求坚持并创新运用马克思列宁主义和胡志明思想，全面推进、同步深化革新事业，增强战略自主，革新增长模式，以发展促稳定、以稳定保国家快速可持续发展；确保意志与行动的统一，维护纪律规矩，巩固党的全面领导作用。



始终保持正确的政治方向，坚定思想立场；确保中央和各级党委实行集中统一的领导；严肃、及时、高效贯彻落实中央委员会、政治局、书记处及总书记的指示。



将政治工作与思想、组织、干部、内部政治安全保卫、检查监督及群众工作紧密结合，加强社会舆论引导；密切党与人民群众的联系；发挥祖国阵线及各政治社会组织的作用。



在思想工作内容方面，《规定》强调要统一对“民族独立与社会主义相结合”的认识和行动；统一对越南社会主义模式及其发展道路的认识；统一对民族奋发图强新阶段战略愿景和目标的认识。



建设党的文化：确立革命道德标准，树立干部、党员的先锋、模范、廉洁、守纪形象；学习并践行胡志明思想、道德与作风；弘扬越南文化价值，吸收人类文化精华，以巩固、建设、完善和践行领导文化与公务文化；培育爱国爱民情怀；激发战略自主意识、民族自信、自立、自强、自豪精神，以及为国奉献、为民服务的信念。



此外，要创新工作方式，推动现代化发展，广泛应用数字技术，提升政治传播能力，加强形势分析和预测能力，及时引导复杂敏感问题，特别是网络空间中的舆论动向。



规定还明确要求，坚决维护党的思想基础，有力反击错误和敌对观点，巩固党内团结统一，增强人民对党、国家和制度的信心。（完）