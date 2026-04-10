越共中央书记处常务书记陈锦秀会见柬埔寨国会主席及首相

4月10日上午，在柬埔寨首都金边的国会大厦，柬埔寨国会主席昆索达莉亲王主持隆重仪式，欢迎越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀和越南高级代表团对柬埔寨王国进行正式访问。

欢迎仪式结束后，越共中央书记处常务书记陈锦秀会见了柬埔寨国会主席昆索达莉亲王。

陈锦秀强调，越南党和国家始终将对柬友好关系置于优先地位，并将在未来一段时间内继续支持两国国会加强合作。

柬埔寨国会主席昆索达莉高度评价两国国会发挥立法机构在促进双边关系中的作用，加强两国友好议员小组、青年议员及女性议员之间的交流，旨在促进立法、监督及决定国家重大事务等领域的专业经验。

双方一致同意朝着全面、可持续和互惠互利的方向加强两国经济互联互通。加强在贸易、投资、基础设施、金融银行及供应链等领域的联系，为两国企业扩大合作创造便利条件。

当天，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀会见了柬埔寨首相洪玛奈。

双方一致认为，2026年2月越共中央总书记、国家主席苏林对柬埔寨的国事访问以及越南共产党与柬埔寨人民党高层会晤，为加强政治互信、深化战略合作和拓展新阶段合作方向发挥了重要作用，同时也进一步促进了越南—柬埔寨以及越南—柬埔寨—老挝三方团结合作。

在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，双方强调必须进一步加强团结与合作，持续巩固越柬关系及三方合作机制。

陈锦秀重申，越南始终高度重视发展同柬埔寨的传统友谊和全面合作关系，并将其视为两国共同的宝贵财富，具有重要战略意义。

双方还强调加强对传统友好关系的宣传教育，特别是推动青年交流，夯实民意基础，并共同筹备2027年越柬建交60周年纪念活动。

陈锦秀还建议柬方继续关注并妥善解决在柬越南裔人员法律地位问题，为其稳定生活、融入当地社会创造有利条件。（完）