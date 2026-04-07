海防市全天候24小时严查渔船轨迹，重拳打击IUU捕捞行为

在全国正在积极采取各项措施打击非法、不报告和不管制捕捞的背景下，海防市正同步采取多项措施，特别是通过航程监控系统来加强对渔船船队的管理。

到2026年3月8日，全市共有786艘长度6米及以上的渔船；所有正在作业的长度15米及以上的渔船已安装航程监控设备。职能部门保持24小时全天候值班，对每艘船、每个区域的船组进行跟踪。

HP 90969 TS号渔船船主 阮文瓒：“我的船是根据67号议定书建造的，所以设备非常齐全。有侧扫声呐、雷达、卫星电话，还有卫星发射器。总的来说，不缺任何设备。而且这些设备我们都已经非常熟悉了。定位信号啊、雷达啊、侧扫声呐啊，我们都能操控。我的船如果出海超过六小时，假如收到信号，我会发出通报；或者如果我处在信号覆盖范围内，我会经常给分局、渔船管理部门打电话。”

从2024年1月1日至2026年3月8日，全市共记录208艘渔船有与信号丢失或越界捕捞相关的违规迹象。其中，已对72艘渔船进行处罚。仅从2026年初至3月8日，有8艘渔船涉嫌违规，已全部核实，对1艘渔船处以2亿越盾的罚款。

海防市水产、畜牧与兽医分局副局长 黎可造：“目前我们成立了渔船监控站，全体人员必须24小时全天候值班。我们还指派干部划分区域，跟踪每艘船、每组船。如果我们在系统上发现船只信号丢失，我们首先会联系船主。如果联系不上，我们会联系其家属，并通知地方政府上门动员，要求家属想方设法联系正在海上作业的船主或船长。同时，我们会联系周围半径约10至15海里范围内的其他船只。想办法使用各种通信频率联系上那位船主，要求船主必须打开航程监控设备，或者立即与我们联系，以便我们记录该船信号丢失的情况，确认船只仍在活动。”

通过同步采取各项措施，海防市在渔船航程监控方面取得了多项积极成果，为提高打击IUU捕捞的效率做出了贡献。监控值班工作连续进行，及时发现并处理信号丢失或越界捕捞的违规行为。港口的管控、捕捞日志的收集以及新技术的应用得到同步部署，有助于实现捕捞活动透明化并提高管理效率。（完）