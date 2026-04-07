数字化——激活越南文化遗产的新引擎

越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议，对构建国家级文化数据体系提出了明确要求。数字化不再只是信息存储手段，更成为推动文化遗产在“数字空间”中焕发新生的重要路径。

越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议，对构建国家级文化数据体系提出了明确要求。数字化不再只是信息存储手段，更成为推动文化遗产在“数字空间”中焕发新生的重要路径。尤其对于那些易受损或濒临消失的遗产类型，数字化正逐步成为一种可持续、可复制的保护方式。在全球化背景下，文化遗产数字资源也日益转化为关键发展要素，为文化产业发展、经济社会进步以及国家形象传播提供有力支撑。

根据第80号决议提出的目标，到2026年基本完成国家级及国家级特别遗产的全面数字化。随着这一进程加快推进，文化遗产正突破时空限制，为国内外公众提供更加多元、便捷的接触与体验渠道。

对于民间信仰类遗产而言，数字化不仅是展示与传播工具，更是一种高效的保护机制。在原始实物面临损毁或流失风险时，数字化能够实现信息的长期留存。每一个三维模型、每一份数字扫描成果，都是对真实遗产弥足珍贵的“数字化再现”。

越南民间信仰文化研究与保护研究院院长黎怀南：第80号决议明确提出建设国家级数据体系的紧迫要求。过去，许多文化形态主要依赖口传心授，在传承过程中虽不断演变创新，但也容易偏离原有形态。因此，依托数字技术在国家层面推进系统化数据建设，是一项必要且切实可行的举措。以前主要以图书、音频为主要的保存方式，但在越南气候条件下易受损、退化，如今技术手段更加进步，使文化保存更加科学、高效，相关政策的出台可谓正当其时。

目前，广南、顺化、宁平等多地正加快推进遗产数字化进程，不断拓展公众接触与体验文化遗产的新路径。从学术研究角度看，数字化还能够整合分散的历史资料，构建系统化知识图谱，实现数据互联互通，从而提升检索与比对的精准度。

越南社会科学翰林院历史研究院院长武春荣博士：“第80号决议在文化领域数字化转型方面提出两大核心目标：一是到2026年基本完成国家级及国家级特别遗产的数字化；二是将数字化作为衡量文化治理成效的重要指标。这充分体现了数字化在文化保护体系中的关键作用。”

与此同时，科技应用也在加速越南文化“走出去”。通过双语平台，大量文化遗址已触达数百万海外受众，国际传播能力显著提升。部分博物馆还创新推出线上展览，使观众仅凭手机即可“漫步”展厅，实现沉浸式参观体验。

当科技与传统文化深度融合，文化遗产不再静止于展柜之中，而是在数字空间中被重新“激活”，以更加生动、亲近的方式走进公众视野。对于年轻一代而言，这不仅是“看见”遗产，更是“感知”文化脉络与精神内涵的过程。由此，越南文化遗产将在数字时代实现更高水平的保护与传承，持续焕发新的生机与活力。（完）