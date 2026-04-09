广义省严查渔船数据 决心摘除IUU黄牌警告

由于地域广阔，边防检查站与指定渔港之间的距离较远，一些渔船在办完手续后"避开"港口，在私人码头停靠装卸水产品。这一现状导致数据出现偏差，并潜藏着违反IUU规定的风险。

广义省静溪乡静岐渔港工作人员 黎阮国宝："会有一些情况是，渔船已在边防检查站办理入港手续，但却被尚未进港。或者有渔船已办理出港手续出海，但实际上尚未驶离边防区域，因为还在某处加油、加冰或补给燃料。这些情况导致数据出现偏差。港口和边防会互相通报信息以核对数据。"

为了避免数据出现偏差，沙岐边防检查站成立了跨部门核对小组。最终目标是：100%的出港渔船必须与离港指令一致；入港渔船必须正确进入指定港口以接受渔获产量监督。

广义省沙岐港口边防检查站站长 阮廷忠中尉："沙岐边防检查站成立了与两个指定渔港，就是静和渔港和静岐渔港，的出入港核对小组。目的是为了追溯鱼的来源，以及渔船在进入边防检查站后申报进港的情况；渔船出港时，从渔港出港到边防出港，实现严格管理。"

严厉的措施已经展开。针对无登记、无检验、无捕捞许可证的"三无"渔船，已张贴识别标志，并在码头公开名单，以便社区共同监督。eCDT软件和VNeID应用程序的应用，使得对人员和工具的管控比以往任何时候都更加透明。

广义省边防部队指挥部指挥长 黎国越大校："我们已指示各海上单位配合相关机构以及地方党委和政府，对广义省渔民的全部渔船进行核查；其中包括评估协调管理中的情况，处理违规案例，同时加强与相关力量配合，宣传动员渔民群众遵守党和国家的路线、方针、政策和法律，特别是不违规，以促使欧盟委员会解除黄牌警告，从而逐步发展海洋经济，提高沿海地区人民群众的生活水平。"

边防力量、渔港和地方政府之间的协同配合，正在形成打击IUU捕捞的坚实"盾牌"。摘除"黄牌警告"的决心，不仅是一项政治任务，更是为了打造可持续发展的越南水产行业而肩负的责任。（完）