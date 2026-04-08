越南——实施“同一健康”联合行动计划的典范

在法国里昂市举行的“同一健康”（One Health Summit）峰会上，国际专家评价越南是率先实施跨部门综合措施，以控制疫情并保护人类健康、动物和环境的国家之一。

法国农业发展国际合作研究中心干部Flavie Goutard：“可以说，越南是在实现‘同一健康’理念的一个典范，因为早在15年前，越南就已建立起这一模式，这源于禽流感危机。此后，该模式不断得到发展，成为一个非常有效的机制，使各方能够就‘同一健康’相关问题展开讨论，例如抗生素耐药性、新发疾病、人畜共患病、野生动物等相关问题以及食品安全问题。各部委都积极参与，同时还与国际组织和社会组织开展合作。我认为，越南在这一领域确实走在前列。”

国际畜牧研究院越南代表处主任阮越雄：“根据我在国际和地区各国工作的经验与观察，越南是实践‘同一健康’理念的领先国家之一。我认为，在协调方面，越南拥有一套具有系统性、高效的协调机制。因此，我们应在此次讨论中与其他国家分享这些经验。我相信，这些经验将有助于其他国家借鉴或学习越南的模式。依我看来，目前没有多少国家像越南一样拥有如此稳固的‘同一健康’模式。近年来，各国际机构也通过推进研究项目，特别是科研项目支持越南实施‘同一健康’模式。”

基于越南的实践经验，专家们提出了三项建议：一是加强国内资源投入，二是将这一方法落实到基层，三是继续完善协调机制。

据此，只有在良好协调、资源充足以及基层有效落实等三者同时得到保障的情况下，“同一健康”接触方式才能真正成为社会中广泛应用的运行模式，从而有助于预防未来疫情风险，持续保护人类、动物与环境的健康。（完）