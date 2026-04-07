胡志明市开展免费健康体检 惠及1.6万名市民

日前，胡志明市卫生厅在全市同步设立64个免费体检点，为约1.6万名市民提供健康检查服务。这是该市首次开展大规模免费体检活动，旨在提升居民获取预防性医疗服务的可及性，迈向为近1500万人口提供全面健康保障的目标。

本次活动吸引58家医院及医疗中心参与，开展包括高血压、糖尿病、心血管疾病、癌症及多项专科疾病在内的筛查项目。当天一早，大批市民前往各体检点接受健康检查和医疗咨询，现场秩序井然。

在各体检点，医护人员重点对常见疾病开展筛查，尤其关注癌症以及妇女、老年人等重点人群的健康问题。该活动不仅有助于实现疾病早发现、早干预，也进一步增强了公众主动健康管理的意识。

巴地头顿坊居民蔡氏怀清：“免费体检和筛查让我对自身健康状况更加安心，希望这一模式能够常态化开展，减轻群众赴上级医院就诊的奔波负担。”

同样在北新鸳乡也同步推进相关活动。近400名居民接受健康筛查，重点覆盖老年人、贫困家庭及弱势群体，并配套开展超声、心电图等辅助检查项目。

在春和坊，150名老年人接受了心血管、皮肤及眼科等疾病的检查与筛查。

胡志明市春和坊居民吕廷福：这是一项惠民利民的好政策，有助于群众及早发现疾病、增强健康保障，从而提升生活质量。

据胡志明市卫生厅介绍，医疗行业正持续研究并完善全面健康保障方案，以适应人口规模大、流动性强、需求多样的特大型城市特点，目标是构建覆盖广泛、运行灵活、不遗漏任何一位市民的医疗服务体系。

下一阶段，胡志明市将推进全民健康体检模式，允许市民在任意医疗机构接受服务，不受户籍限制，同时强化基层医疗在居民健康管理与跟踪中的作用，重点关注弱势群体。

胡志明市卫生厅厅长曾志上副教授、博士：医疗部门将尽快提交实施方案，推动实现全民体检目标，确保各级医疗机构均可为市民提供体检服务，让群众就近就医。同时，将组建持续性健康管理团队，由基层医疗机构主动掌握辖区居民健康状况，特别加强对老年人等弱势群体的支持与筛查。

根据胡志明市人民委员会规划，自2026年起，全市将为100%居民开展健康检查与筛查，确保每人每年至少体检一次，逐步实现从“以治病为主”向“以预防为主”转变，全面提升市民生活质量。