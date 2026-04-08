越共中央总书记、国家主席苏林公布政府成员任命决定

4月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持召开了会议，公布政治局关于指定政府党委执行委员会、常务委员会、书记、副书记的决定，并公布了2026-2031年任期政府成员的任命决定。

出席会议的有新任总理黎明兴、原总理范明政、国会主席陈青敏、中央书记处常务书记陈锦秀。

在向新任总理黎明兴、各位副总理以及新一届任期的14位部长和3位部级机构首长表示祝贺时，越共中央总书记、国家主席苏林对上一任期以原总理范明政为首的政府在2021-2026年期间所做出的重要贡献表示衷心感谢和高度评价。

苏林认为，2026-2031年任期期间，国家进入新的发展阶段，虽然基础已得到巩固，但也面临诸多交织的挑战；提出的要求是：增长质量要更高，依托于生产率、科技和创新；竞争力要显著提升；战略自主能力必须得到坚实巩固；国家治理的效力和效率要达到更高水平、更加现代化。

在新的发展纪元中，苏林要求将科技、创新和数字化转型作为新增长模式的基础，这不仅是科技部门的任务，更是政府、整个政治体系的责任，是各经济主体和全社会的共同发展方式。同时，政府要以更大力度改善营商投资环境，确保私营经济和越南企业家队伍快速、可持续发展；真正依法保障经营自由权、财产权、平等竞争权以及获取资源和发展的机会。

政府总理黎明兴代表政府和政府党委表示听取并承诺将总书记、国家主席的全部指导方针具体化，在新任期伊始的头几日、头几月将其转化为贯穿始终、坚决且有效的行动计划和方案。

越共中央总书记、国家主席苏林与总理黎明兴祝贺原总理范明政圆满完成了党、国家交付的任务。（完）