陈德胜同志出任河内市委书记

越通社河内——4月8日下午，河内市委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉等与会。



会上，越共中央委员、中央组织部常务副部长黄忠勇公布了政治局关于干部工作的决定。



根据政治局的决定，越共中央政治局委员、2021-2026年任期农业与环境部党组书记、部长陈德胜同志不再参加2020-2025年任期政府直属机关党委。政治局指派陈德胜同志参加河内市委、常委会，并担任2025-2030年任期河内市委书记。



会上，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣向新任河内市委书记陈德胜授予决定并送花祝贺。陈锦绣强调，根据工作要求与任务，政治局已决定调动、分工并任命越共中央政治局委员、原河内市委书记阮维玉同志参加中央书记处并担任中央组织部部长；同时调动、分工并指派越共中央政治局委员、农业与环境部部长陈德胜同志担任河内市委书记。



中央书记处常务书记陈锦绣建议阮维玉同志继续关心、支持并分享宝贵经验，助力首都日益发展，不愧为全国的“心脏”。陈锦绣同志同时要求陈德胜同志在历代领导所取得的成果与所作出的贡献基础上，继续发挥自身工作经验、能力与专长，与河内市委、常委会集体齐心协力，出色完成被交付的各项任务。



新任河内市委书记陈德胜在发表就职讲话时强调了三项承诺：



第一，继续发扬团结、过硬、智慧、活跃与创新的传统，不断培育、建设廉洁强大、稳固的党部及全市政治体系；加强市委集体内部团结统一，不愧于首都的特殊地位、作用与重要性。



第二，继承并发挥已取得的成果，利用新机遇与新发展空间，推动经济增长取得最高成效；同时确保经济发展与文化、社会、环境之间的可持续性、和谐与平衡。



第三，在新的工作岗位上，将不断向同事学习以迅速上手工作；坚持以身作则、虚心求教、客观公正、全身心投入首都的发展事业。



阮维玉同志深信，在以新任市委书记陈德胜同志为首，以及市委常委会、委员会的领导下，河内市将继续保持团结、过硬、创新与革新的精神。正如苏林总书记、国家主席于2026年3月30日下午在与河内市委常务委员会举行工作会议时所作出的指示，首都河内的地位必将更加稳固，同时实现更加强劲的发展。（完）

越通社