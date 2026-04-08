越南国会主席陈青敏将出席IPU-152并对意大利进行正式访问

越通社河内——据越南外交部4月8日发布的消息，应各国议会联盟主席图利娅·阿克松、秘书长马丁·纯贡的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动，随后于2026年4月11日至17日对意大利共和国进行正式访问。(完)
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老挝驻越大使：巩固越老战略互信，推动两国重点领域长期合作
在越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀对老挝进行正式访问前夕，老挝驻越南大使坎宝·恩塔万就此访意义及双方未来合作重点接受了越通社记者的采访。
国际媒体：越南领导结构迈出重要一步
4月7日，中国、新加坡、泰国、日本、俄罗斯和印度等国际和地区媒体发表了文章，对越南第16届国会选出国家骨干领导职位给予了积极评价。
日本媒体：越南追求增长与战略平衡
日本媒体4月7日报道称，越南国会已选举越共中央总书记苏林为新任国家主席。越通社驻东京记者援引《日本经济新闻》报道，越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。越共中央总书记同时担任国家主席将有助于加快决策进程，与其他国家元首进行平等对话。
📝时评：迈向“人民享受发展成果”目标的征程
在党和国家两个最高岗位上，其首要优先是推动国家实现快速、可持续发展，全面提升人民生活水平；核心任务是深刻贯彻并切实落实“以民为本”的理念，充分发挥人民的主体作用；最高目标、最终归宿是让人民共享发展成果。
越南促进实施《东盟经济共同体战略计划》
越南政府总理刚签发决定，批准实施《2026-2030年和2031-2035年东盟经济共同体战略计划》的行动计划。
☀️越通社早安咖啡（2026.4.8）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
越南第十六届国会第一次会议：审议批准政府副总理
越南第十六届国会第一次会议4月8日重点开展人事工作，审议并批准政府副总理、部长及其他政府成员的任命。
世界各国致电祝贺越南新领导人
值此越共中央总书记苏林同志当选国家主席、黎明兴同志当选政府总理、陈青敏同志当选国会主席之际，老挝、中国、柬埔寨、古巴、俄罗斯、印度等各国领导人纷纷致贺电和贺信，表示热烈祝贺。
越共中央总书记、国家主席苏林与国家主席办公厅干部会面
4月7日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在国家主席办公厅驻地与办公厅全体干部、公职人员会面。原越共中央政治局委员、原国家主席梁强出席见面会。
越柬两国对双边关系在新时期实现全面突破发展充满信心
据越南外交部公报，应柬埔寨人民党副主席、中央委员会常委主席赛冲的邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣将率领越南高级代表团于4月10日对柬埔寨王国进行正式访问。
越南驻以色列大使馆发布紧急通知
4月7日中午，越南驻以色列大使馆向旅居当地越南人社群发布通知，通报了以色列国防军本土守备司令部的最新民防政策，具体是现行政策的有效期将从4月7日11时延长至4月9日20时。
越老推动实现“战略对接”内涵
应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰的邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀将率领越南高级代表团于4月9日对老挝进行正式访问。访问前夕，越通社驻万象记者就此次访问的意义采访了越南驻老挝大使阮明心。
第十六届国会第一次会议：阮文广同志当选最高人民法院院长
继续第一届会议议程，4月7日下午，在496名与会代表全部投赞成票的情况下，越南国会通过了关于选举2026-2031年任期越南社会主义共和国最高人民法院院长的决议。
越南第十六届国会第一次会议：武氏映春当选2026-2031年任期国家副主席
4月7日下午，越南第十六届国会第一次会议上参会的全部485名国会代表投赞成票，通过了关于选举越共中央书记处书记、2021-2026年任期越南社会主义共和国副主席、第十六届国会代表武氏映春为2026-2031年任期越南社会主义共和国副主席的决议。
越南政府总理黎明兴：集中建设现代、创新及为民服务的政府
黎明兴强调，越共十四大已为新发展阶段明确了愿景、目标、动力及行动计划。2026-2031年任期不仅开启了具有历史意义的新发展阶段与新机遇，更要求我国不仅要保持发展，还要实现跨越式发展；不仅要融入国际，还要提升地位；不仅要实现增长，还要实现快速、可持续、包容性发展，同时不断提升人民的生活水平与幸福感。
☕️越通社新闻下午茶（2026.4.7）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
联合国维和行动：选拔高素质人才竞聘各特派团高级职位
4月7日上午，越南国防部在河内召开越南维和局任务执行情况报告暨至2026年底工作方向部署会议。
越南政府总理黎明兴简历
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴同志简历
黎明兴同志当选越南新一任政府总理
在越南第十六届国会第一次会议上，4月7日下午，越南国会以无记名投票方式选举政府总理。参加投票的495名代表全部投赞成票（占国会代表总数的99%），表决通过了关于选举越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志为2026-2031年任期越南社会主义共和国政府总理的决议草案。
越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林简历
4月7日上午，在第十六届国会第一次会议上，第十六届国会代表、越共中央总书记苏林全票当选2026-2031年任期越南社会主义共和国主席。