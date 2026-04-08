越南国会主席陈青敏将出席IPU-152并对意大利进行正式访问

越通社河内——据越南外交部4月8日发布的消息，应各国议会联盟主席图利娅·阿克松、秘书长马丁·纯贡的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动，随后于2026年4月11日至17日对意大利共和国进行正式访问。(完)

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