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AI经济前景广阔 为越南带来重大发展机遇

人工智能不仅是新一轮技术革命的核心驱动力，更正在成为新型经济形态的基础性生产基础设施，为越南实现跨越式发展开辟了广阔空间。

2026年人工智能日（AI Day 2026）活动现场的产品展示与推介区域。图自越通社
2026年人工智能日（AI Day 2026）活动现场的产品展示与推介区域。图自越通社

越通社河内——人工智能不仅是新一轮技术革命的核心驱动力，更正在成为新型经济形态的基础性生产基础设施，为越南实现跨越式发展开辟了广阔空间。

AI经济规模有望占全国经济约25%

“AI经济”概念最早由越南国家创新中心、日本国际协力机构与波士顿咨询集团于2025年年中联合发布的《越南AI经济报告》中正式提出。报告预测，到2040年，人工智能对越南国内生产总值的贡献有望达到约1300亿美元，占经济总量的约25%。


越南是东南亚较早出台国家人工智能发展战略的国家之一。2025年6月，政府总理批准战略性技术目录，将人工智能确定为核心技术领域。

越南信息与传媒部部长阮孟雄表示，人工智能是越南实现跨越式发展、迈向高收入国家的重要战略机遇。历史经验表明，能够有效把握工业革命机遇的国家，往往实现突破性发展。

越南已成功摆脱贫困，成为中等收入经济体，具备把握人工智能机遇、提升劳动生产率、推动经济增长、增强国家竞争力和治理能力的有利条件。

越南信息与传媒部部长阮孟雄



人工智能成为经济增长新动能

在数字化转型背景下，技术具有全球属性，而数据具有国家属性。全球技术平台与本国能力的深度融合，将有助于实现更加可持续的发展。

目前，AI经济正在企业界快速扩展。越南军队电信集团、FPT集团、VNG公司、越南邮电集团、温纳集团等大型企业正持续加大对人工智能的投资与应用力度。

越南军队电信集团代表表示，人工智能已成为集团重要战略支柱之一，并将在2030年前得到广泛发展和深度应用。

与此同时，专家指出，2026—2028年是发展人工智能基础设施的关键窗口期，应优先投入资源，否则越南将在全球人工智能竞争中面临不利局面。

亟需制定国家级人工智能发展战略

阮忠正认为，为实现快速且可持续增长，越南需要以科技创新为基础培育新发展动能，其中人工智能将发挥关键作用。

人工智能不仅是应用技术，更是能够重构生产、治理及服务供给等经济活动的基础性技术。

为此，应制定面向2045年的国家人工智能发展战略，将人工智能确立为核心增长动力，同时配套具体行动计划，明确责任分工和实施路线图。

加快构建人工智能基础设施与生态体系

专家强调，越南需要构建国家级人工智能基础设施体系，包括算力能力、数据生态以及“越南制造”的数字科技企业。

同时，应着力发展高素质人力资源、创业群体及创新生态系统，为人工智能发展提供系统支撑。

科技企业认为，越南在发展人工智能方面具有数据资源丰富、劳动力年轻、适应能力强等优势，但目前仍面临资本规模较小、高水平人工智能专家不足等制约因素。

越南迎来跨越式发展的重要机遇

人工智能正在并将继续成为新的经济基础设施，是提升生产效率的重要工具，也是增强国家竞争力的重要支撑。

若能牢牢把握这一机遇，越南有望缩小发展差距，更深层次参与全球价值链，并加快迈向数字经济强国的步伐。

专家普遍认为，人工智能不仅是技术发展趋势，更是具有战略意义的重大机遇，将在很大程度上决定越南未来的发展地位与国际竞争力。(完)

越通社
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