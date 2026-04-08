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要制作一把撞山扇子，手工艺人必须经历多个工序。图自越通社
六婆，一位有50年制扇经验的工匠，正在精心挑选主要扇骨。图自越通社
将纸粘贴到扇骨上的工序要求灵巧的双手，为产品打造出特有的外观。图自越通社
老工匠的双手谨慎地为每一层纸刷胶，通过每一把扇子保留着手工精神。图自越通社
使用机器辅助生产，有助于提高产量，同时仍保留核心工序。图自越通社
用手工方法固定扇骨钉，确保产品牢固。图自越通社
工匠打磨光滑竹骨，结合手工技艺和现代工具以提高质量。图自越通社
成品扇子正在晾干，准备投放市场。图自越通社
裁剪、塑形扇面工序——具有高度审美性的完善步骤。图自越通社
撞山扇子出现在数字平台上，在科技时代开辟了接触客户的新途径。图自越通社
撞山扇子村努力传承传统手工艺
在现代生活节奏中，撞山扇子村（河内石室乡）不仅努力传承传统手工艺，还大胆应用科技于生产和推广。
2026年04月08日星期三 08:15
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