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越共中央总书记苏林和国会代表投票选举。图自越通社
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国会代表投票选举。图自越通社
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国会代表投票选举。图自越通社
国会代表投票选举。图自越通社
国会代表投票选举。图自越通社
国会代表投票选举。图自越通社
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国会代表投票选举。图自越通社
国会代表投票选举。图自越通社
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越南第十六届国会第一次会议：国会选举政府总理

越南第十六届国会第一次会议于2026年4月7日下午继续进行，国会以无记名投票方式选举2026-2031年任期政府总理；选举国家副主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长。

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