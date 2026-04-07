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越共中央总书记苏林同志，越南社会主义共和国2026-2031年任期国家主席。图自越通社
越共中央总书记苏林同志，越南社会主义共和国2026-2031年任期国家主席。图自越通社
国会代表通过了关于选举第十六届国会代表、越共中央总书记苏林同志为2026-2031年任期国家主席的决议草案。图自越通社
国会代表通过了关于选举第十六届国会代表、越共中央总书记苏林同志为2026-2031年任期国家主席的决议草案。图自越通社
国会代表出席2026年4月7日上午第十六届国会第一次会议。图自越通社
国会代表出席2026年4月7日上午第十六届国会第一次会议。图自越通社
国会代表投票选举国家主席。图自越通社
国会代表投票选举国家主席。图自越通社
国会代表投票选举国家主席。图自越通社
国会代表投票选举国家主席。图自越通社
国会代表投票选举国家主席。图自越通社
国会代表投票选举国家主席。图自越通社
国会代表投票选举国家主席。图自越通社
国会代表投票选举国家主席。图自越通社
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越南第十六届国会第一次会议：国会选举国家主席

越南第十六届国会第一次会议于2026年4月7日上午继续进行，国会以无记名投票方式选举国家主席。

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