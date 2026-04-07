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越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
国会主席陈青敏代表党、国家领导人和第十六届国会代表向越共中央总书记、国家主席苏林送花表示祝贺。图自越通社
国会主席陈青敏代表党、国家领导人和第十六届国会代表向越共中央总书记、国家主席苏林送花表示祝贺。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林发表就职讲话。图自越通社
越南社会主义共和国国家主席苏林发表就职讲话。图自越通社
国会主席陈青敏代表党、国家领导人和第十六届国会代表向越共中央总书记、国家主席苏林送花表示祝贺。图自越通社
国会主席陈青敏代表党、国家领导人和第十六届国会代表向越共中央总书记、国家主席苏林送花表示祝贺。图自越通社
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越南国家主席苏林宣誓就职

2026年4月7日上午，在国会大厦，越共中央总书记、第十六届国会代表苏林同志宣誓就任越南社会主义共和国2026-2031年任期国家主席。

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#国会选举 #国家主席 #宣誓就职 #第十六届国会 #2026-2031年任期

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