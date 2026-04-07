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每逢周日举办的芳度集市处处洋溢着浓郁的乡村风情。图自越通社
每逢周日举办的芳度集市处处洋溢着浓郁的乡村风情。图自越通社
在售卖农产品的摊位区，气氛始终欢快活跃，充满了当地的乡土气息。图自越通社
在售卖农产品的摊位区，气氛始终欢快活跃，充满了当地的乡土气息。图自越通社
每到周日，方度集市处处洋溢着浓郁的乡村风情。图自越通社
每到周日，方度集市处处洋溢着浓郁的乡村风情。图自越通社
在售卖农特产品的摊位区，气氛始终欢快活跃，充满了乡土气息。图自越通社
在售卖农特产品的摊位区，气氛始终欢快活跃，充满了乡土气息。图自越通社
宣光省一号河江坊的方度集市是一幅热闹且极具乡村韵味的画卷。图自越通社
宣光省一号河江坊的方度集市是一幅热闹且极具乡村韵味的画卷。图自越通社
每到周日，方度集市处处洋溢着浓郁的乡村风情。图自越通社
每到周日，方度集市处处洋溢着浓郁的乡村风情。图自越通社
方度集市上摆满了琳琅满目的当地特色美食。图自越通社
方度集市上摆满了琳琅满目的当地特色美食。图自越通社
少数民族同胞兴致盎然地参加方度集市。图自越通社
少数民族同胞兴致盎然地参加方度集市。图自越通社
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宣光省：热闹非凡、充满乡村情怀的集市

每逢周日，宣光省一号河江坊的芳度集市如约而至。来自远近村落的岱依族、瑶族等少数民族同胞踊跃赶赴集市，现场气氛热闹非凡。

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#宣光省 #集市 #少数民族

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