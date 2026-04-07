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第十六届国会第一次会议：今日选举国家主席、政府总理

4月7日，越南第十六届国会第一次会议将选举国家主席、政府总理、最高人民法院院长。

第十六届国会第一次会议开幕式。图自越通社
第十六届国会第一次会议开幕式。图自越通社

越通社河内 ——4月7日，越南第十六届国会第一次会议将选举国家主席、政府总理、最高人民法院院长。

上午，国会常务委员会作关于批准民族委员会副主席、各委员会副主任和专职委员的人事工作报告。随后，国会常务委员会提交国家主席候选人推荐名单。国会讨论并通过电子表决系统表决通过国家主席候选人名单。国会以无记名投票方式选举国家主席。

计票委员会报告计票结果后，国会常务委员会向国会提交关于选举国家主席的决议草案。国会讨论并以电子表决系统表决通过国家主席选举决议草案。

国家主席宣誓就职并发表讲话。越南电视台等媒体进行现场直播。

上午，国会听取关于2026-2031年任期政府组织构架的呈文和审查报告。随后，国会进行讨论。2021-2026年任期政府向国会报告关于吸收国会代表意见和修改决议草案的情况。国会讨论并表决通过关于2026-2031年任期政府组织构架的决议。

根据议程，4月7日下午，国家主席向国会提交政府总理、国家副主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长候选人名单。国会讨论并表决通过政府总理、国家副主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长候选人名单。

国会以无记名投票方式选举政府总理。国会常务委员会向国会提交关于选举政府总理的决议草案。国会讨论并表决通过关于选举政府总理的决议草案。

政府总理宣誓就职并发表讲话。越南电视台等媒体进行现场直播。

随后，国会以无记名投票方式选举国家副主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长。计票委员会报告计票结果。国会常务委员会向国会提交关于选举最高人民法院院长的决议草案。国会讨论并表决通过该草案。最高人民法院院长宣誓就职并发表讲话。越南电视台等媒体进行现场直播。

国会常务委员会向国会提交关于选举国家副主席、最高人民检察院检察长的决议草案。国会表决通过该决议草案。（完）

越通社
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