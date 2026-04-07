不断深化越老传统友好关系

越通社河内——值此老挝传统新年（Bunpimay）之际，越南驻俄罗斯大使邓明魁及夫人黎玲兰于4月6日率领越南驻俄大使馆代表团，造访老挝驻俄大使馆并致以最热烈的节日祝贺。



在这一传统佳节之际，邓明魁大使向老挝驻俄大使西潘敦·奥布拉布迪（Siphandon Oybuabuddi）及夫人阿玛拉·维拉翁萨（Ammala Vilavongsa）以及老挝大使馆全体干部职工致以最诚挚的节日祝贺。邓明魁大使表示，越南始终为老挝在国家建设与发展进程中所取得的成就感到由衷高兴，并衷心祝愿老挝在老挝人民革命党的领导下，能够保持和平稳定发展，取得更加辉煌的成就。邓明魁还通报，越南正举行第十六届国会第一次会议，选举并批准新一届国家领导人职务，旨在落实越共十四大决议。

越南驻俄罗斯大使邓明魁及夫人向老挝驻俄大使西潘敦·奥布拉布迪及夫人赠送献花， 表示祝贺。图自越通社



西潘敦·奥布拉布迪大使对邓明魁大使及越南大使馆代表团的到访和节日祝贺表示感谢。他强调，通过定期的互访与交流活动，两国使馆之间建立了紧密的关系和特殊的感情。他透露，老挝最近也召开了第十届国会第一次会议，选举产生了国家主要领导人。



双方坚信，两国重大的政治事件将进一步推动双边合作，巩固越老战略团结关系。



借此机会，两位大使还就驻俄期间的工作任务进行了交流，希望两国使馆将开展更多交流活动，以进一步加深两国传统友好关系。（完）



