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越共中央总书记、国家主席苏林：最终目标是人民享受发展的成果

4月7日上午，越南第十六届国会在河内国会大厦延鸿会议厅以全部495票赞成的结果，通过了选举越共十四届中央委员会总书记、第十六届国会代表苏林为2026-2031年任期越南社会主义共和国国家主席的决议。

越共中央总书记、国家主席苏林发表就职演说。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表就职演说。图自越通社

越通社河内——4月7日上午，越南第十六届国会在河内国会大厦延鸿会议厅以全部495票赞成的结果，通过了选举越共十四届中央委员会总书记、第十六届国会代表苏林为2026-2031年任期越南社会主义共和国国家主席的决议。

苏林在就职演说中表示衷心感谢全国选民和人民本着责任精神，以及对越南共产党的坚定信心，共同造就了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的成功，诚挚感谢党中央的信任推荐以及国会的信任选举，将这一重任交付于他。

苏林表示，担任越共中央总书记、国家主席的重任，是莫大的荣幸，是神圣崇高的责任和义务，更是全党和全民、全军对党和国家领导人的信任与期待。

苏林强调，将与全党、全民、全军，特别是党中央领导集体一道，引领革命航船乘风破浪，完成胡志明主席的心愿和民族的愿望。

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越共中央总书记、国家主席苏林发表就职演说。图自越通社

苏林明确指出，作为越共中央总书记、国家主席，他的首要任务是：“维护和平稳定的环境；推动国家快速、可持续发展；全面提高人民生活水平，让人民共享发展成果；为地区和世界的和平、稳定、发展与进步作出更大贡献”。

重中之重是深刻领会、彻底践行“以民为本”的观点，大力发挥人民的主体作用，动员人民力量和全民族大团结力量。最终目标是人民能够享受发展的成果。

苏林希望得到党、国会、政府、各部门各地区及全国同胞、海外侨胞的密切配合，以便完成国家领导人的崇高使命，即保卫、建设、发展社会主义越南国家，服务人民。

苏林表示，相信凭借数千年建国卫国的传统和先辈留下的伟业、凭借永不停歇的奋进精神、凭借决不能让国家落后、决不能让人民失去发展机会、必须为民族的光明未来而行动的决心，以及国际朋友的支持和帮助，越南必将在发展征程中续写辉煌的新篇章，完成既定的战略目标和任务。（完）

越通社
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