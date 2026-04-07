☀️越通社早安咖啡（2026.4.7）

越共中央总书记苏林向国会主席陈青敏、国会副主席及国会常务委员会委员敬献鲜花，表示祝贺。图自越通社

越通社河内4月7日——·越南第十六届国会第一次会议4月6日在河内国会大厦隆重开幕。越共中央总书记苏林出席并发表重要讲话。国会主席陈青敏致会议开幕辞。阅读全文

·4月6日下午，越南政府总理范明政在河内会见了英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）。 阅读全文

·4月6日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦主持召开第十五届国会常务委员会第一次会议。

·4月6日上午，越南第十六届国会第一次会议选举越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏同志为越南社会主义共和国第十六届国会主席。越通社谨向读者介绍国会主席陈青敏的简历。 阅读全文

·在4月6日举行的第十六届国会第一次会议上，越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏继续获得国会信任，当选越南第十六届国会主席。值此机会，老挝、中国和柬埔寨议会领导发来贺电贺函，表示热烈祝贺。 阅读全文

·4月7日，越南第十六届国会第一次会议将选举国家主席、政府总理、最高人民法院院长。

双方代表合影。图自《人民军报》

·4月6日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将在河内会见了中国驻越南特命全权大使何炜。中国驻越使馆国防武官姜波大校一同与会。 阅读全文

·值此老挝传统新年（Bunpimay）之际，越南驻俄罗斯大使邓明魁及夫人黎玲兰于4月6日率领越南驻俄大使馆代表团，造访老挝驻俄大使馆并致以最热烈的节日祝贺。

·4月6日，越南农业与环境部与公安部在河内联合举行农业与环境部数据库与国家综合数据库（C12）对接项目启动暨谅解备忘录签署仪式。

·凭借丰富的自然优势和清晰的政策导向，越南正逐步确立其作为地区领先的生态旅游目的地地位，并在经济增长与环境保护之间寻求平衡。

·4月5日上午，胡志明市卫生局在全市同步设立64个免费体检点，为约1.6万名市民提供健康检查服务。这是该市首次在社区层面大规模组织体检、筛查和健康咨询活动，旨在提升居民对预防性医疗服务的可及性，并推动基层医疗向主动健康管理模式转型。

·越南政府副总理阮志勇4月4日签发第611/QĐ-TTg号决定，批准《到2030年文化产业数字化转型及2045年愿景》提案。

位于太原省的三星电子越南工厂。图自越通社

·在中东局势日益动荡和全球贸易保护主义抬头的背景下，韩国各大顶尖集团领导预计将于2026年4月访问印度和越南，以寻找新的商业机遇。 阅读全文

·2026年第一季度，河内地区生产总值（GRDP）同比增长7.87%，处于近年来较高水平。然而，油价大幅波动及全球贸易不稳定因素正对生产成本、消费及通胀带来压力，要求城市在今后采取更加灵活高效的调控措施。

·平阳省工业投资与发展总公司（Becamex IDC）与长海集团股份公司（Thaco）的联营企业刚向胡志明市人民委员会提议，研究投资地铁1号线（新平阳市—仙泉）和2号线（土龙木市—胡志明市）。

·胡志明市率先发展绿色工业园区、生态工业园区和智慧工业园区，并将其视为战略平台，以吸引新一代外商直接投资（FDI）项目，增强竞争力，深度参与全球供应链。

·河内市公安局于4月6日下午通报称，在中央法医精神病院及部分相关单位和地方发生的案件中，已对另外26名犯罪嫌疑人作出立案决定。

·越南海关总局6日表示，自2025年10月15日至2026年3月15日期间，全行业共查获并处理违法案件8879起，涉案金额约80410亿越盾。

·顺化市正在大力推进阮朝时期系列重要工程的修复工作。据顺化古都遗迹保护中心的消息，预计2026年第二季度，该单位将启动“大宫门遗迹修复项目”，经费超过640亿越盾（折合人民币1684万元），工期4年。大宫门是顺化皇城内紫禁城（阮朝皇室专属活动区域）的正门，位于太和殿以北、勤政殿前方。阅读全文

越南芭蕾舞剧《楮皮纸》。图自越通社

·在日益融入国际社会的背景下，文化不仅是社会的精神基础，也正逐渐成为融入国际社会进程中的重要资源，有助于增强国家软实力。越共中央政治局第80-NQ/TW号决议确立了文化发展的战略愿景，其中强调将积极主动推进文化领域的国际融合作为一项重点且持续的任务，从而逐步将越南文化艺术价值推向世界。阅读全文

·东盟与中日韩（10+3）宏观经济研究办公室（AMRO）4月6日发布《2026年东盟与中日韩区域经济展望》（AREO 2026），其中预计该区域在2026年和2027年的经济增速均为4.0%。(完)