加快推进公寓小区电动汽车充电基础设施建设

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2025年越南全国森林面积超过1497万公顷
根据越南农业与环境部2026年3月31日发布的第1106/QĐ-BNNMT号决定，截至2025年12月31日，全国森林面积（含尚未达到森林覆盖率统计标准的林地）为14,971,553公顷。其中，天然林面积为10,079,366公顷，人工林面积为4,892,187公顷。全国森林覆盖率为42.03%。
防范电信网络诈骗必须牢记的规则
随着科技的快速发展，预计到2026年，网络犯罪将进入一个加剧利用人工智能（AI）的阶段，不法分子通过使用深度伪造（deepfake）、语音克隆以及虚拟人物等手段，以更加隐蔽复杂的方式进行冒充，例如制作虚假视频、冒充公职人员或亲属等。因此，提高警惕、防范网络犯罪不仅在于核实信息，还在于必须建立并严格执行完善的身份验证机制。
应对打击IUU捕捞方面现有不足和局限性的紧迫任务和措施
2026年3月27日，越南政府副总理、国家打击非法、不报告和无管制（IUU）捕捞指导委员会主席陈红河主持召开了第33次指导委员会会议，讨论根据欧盟委员会（EC）的建议，解决打击IUU捕捞方面的不足和局限性的紧急任务和措施。
2026年3月：采购经理人指数（PMI）维持在50以上，达51.2分
2026年3月，尽管中东冲突对制造业企业造成了一定影响，但采购经理人指数（PMI）仍维持在50以上，达到51.2分（2026年2月为54.3分）。当月亮点之一是，3月份产量和新订单均保持增长，但增速较2月份显著放缓。
河内AI摄像头运行三个月发现超过19300起违规行为
最近，河内市公安局交通警察处通报了人工智能（AI）集成交通监控摄像头系统运行3个月的结果。该系统自2025年12月13日投入运行。通过AI摄像头，职能部门已发现超过19300起违规行为。
肉眼“识别”AI视频的几种方法
人工智能生成的视频通过深度伪造技术，以假乱真地模仿真人影像，达到了新的高度，令观众极难辨别真伪。然而，这一领域也正是AI能力尚存诸多局限之处。正因为AI技术尚未完善，信息受众可以通过一些肉眼观察的方法来识别由AI技术制作的视频，从而帮助辨别伪造视频。
从2026年3月26日24时至2026年4月15日下调汽油、柴油税费
越南财政部提请国会审议通过对汽油、柴油等燃料实行免税政策（自2026年4月16日至2026年6月30日）。据此，对汽油（不含乙醇汽油）、柴油和航空燃料的环境保护税税额降为每升0越盾；对各类汽油征收的特别消费税税率为0%。
河内首都发展若干具体指标
越共中央政治局2026年3月17日签发关于在新时代建设和发展河内首都的第02号决议，其中提出河内首都发展若干具体指标。
未来时期河内首都发展的五大观点
越共中央政治局2026年3月17日签发关于在新时代建设和发展河内首都的第02号决议，其中提出了未来时期河内首都发展的五大观点。
10名越南模范青年名单揭晓
3月20日，越南胡志明共青团中央公布了2025年10名越南模范青年名单和9名越南展望青年代表名单。
越南的16个东盟遗产公园
越南是东南亚拥有东盟遗产公园数量较多的国家之一。截至目前，全国已有16处区域被认定为东盟遗产公园，位居区域前列，彰显了越南在生物多样性保护领域的积极作为与显著成效。
东盟遗产公园：春水国家公园
位于南定省的春水国家公园近日获授东盟遗产公园称号。作为典型的滨海湿地保护区和越南首个拉姆萨尔湿地，该区域生物多样性突出，栖息着多种珍稀水鸟。此次获认定既为区域发展拓展新空间，也对加强生态保护、提升自然遗产价值提出更高要求。
第十六届国会500名当选代表的组成结构
2026年3月21日下午，根据国家选举委员会关于第十六届国会选举结果和当选代表名单的新闻发布会的消息，第十六届国会当选代表中有150名女性（占30%）；76名少数民族代表（占15.2%）；18名党外代表（占3.6%，该比例高于上届）；以及33名40岁以下的代表（占6.6%）。就教育资格而言，418 名当选代表拥有研究生学位（硕士、博士），80 名拥有大学学位，2 名拥有大学以下学位。
越俄全面战略伙伴关系
应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京的邀请，越南政府总理范明政率领越南高级代表团3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。此次访问正值越俄关系在各领域持续得到巩固，两国刚刚庆祝建交75周年（2025年）的背景下进行，有助于推动双方各领域合作，在新发展阶段创造突破。
2026年前2月越南的外商直接投资 到位资金同比增长8.8%
截至2026年2月28日，越南的外商直接投资注册总额（包括新批注册资金、追加注册资金以及外国投资者合资购买股份资金）达60.3亿美元，同比增长8.8%。
2026年前2个月越南新成立企业数量增长70.7%
2026年前2月，越南新成立企业约3.55万家，注册资本总额近313.7万亿越南盾，用工总人数超过16.75万人。
2026年前两月赴越南旅游的国家游客量增长18.1%
据越南国家旅游局的统计数据，2026年2月，越南接待国际游客超过220万人次。这是越南连续第三个月国际游客数量超过200万人次。2026年前两个月，越南共接待国际游客近470万人次，较2025年同期增长18.1%。
2026年前两月越南商品出口额超过15亿美元的9类商品
2026年前两月，越南9类商品出口额超过15亿美元，占全国商品出口总额的70%。
越南政府在中东冲突背景下部署紧急措施，保障能源安全
2026年3月4日，越南政府总理签署第385/QĐ-TTg号决定，成立工作组以应对中东军事冲突的复杂形势，保障能源安全。
越南航天中心落地
关于越南航天科技发展的目标、愿景与观点，越南政府总理范明政表示，越南始终坚持以和平利用太空为观点，遵守联合国公约及国际法，以可持续发展为目标，造福人民、企业和国家；同时，坚持独立、自主、自力、自强，并开展实质且高效的国际合作。