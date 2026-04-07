加快推进公寓小区电动汽车充电基础设施建设

清晨，旭日从海面升起。站在佳纳（Cà Ná）的沙丘上远眺蔚蓝海水，不难理解这里为何被视为庆和省南部的重要发展支点。佳纳不仅拥有绵长海岸线和深水海域，还具备发展深水港、渔业后勤、清洁能源和物流产业的天然优势，这些条件正为现代沿海工业城市的形成奠定基础。