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解除IUU“黄牌”警告：同塔省从严从紧抓好渔船和渔获量监管工作

同塔省通过持续加严渔船管控，渔获量管理和实现全链条透明监管等措施，从严从紧抓好打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞工作，逐步为打造更具责任感和可持续性的渔业奠定基础。

渔船停靠同塔省渔港。图自越通社
渔船停靠同塔省渔港。图自越通社

越通社河内——同塔省通过持续加严渔船管控，渔获量管理和实现全链条透明监管等措施，从严从紧抓好打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞工作，逐步为打造更具责任感和可持续性的渔业奠定基础。

首先，同塔省明确继续加大打击IUU捕捞宣传力度、深度、广度和热度，加强船队管控和水产品可追溯性，全面实施欧盟委员会提出的各项建议。

与此同时，该省将全面核查与统计所有不符合条件的渔船并移交给地方政府接管，确保100%渔船合法运营，所有渔船在出港作业直至返港期间船舶监控系统全天24小时运作。

此外，同塔省将继续严格执行水产品捕捞源头追溯工作，坚决处理对出口到欧洲市场的货物“伪造文件”行为。

所有通过港口装卸的渔获量及渔港的运营结果将按规定及时、完整地更新到数据系统中。水产品的申报、确认和认证工作全部通过电子追溯系统（eCDT）进行，以确保水产品的透明度、合法性及可追溯性。

同塔省人民委员会指出，该省已基本完成渔船管理的核心标准。目前，全省所有正在作业的渔船均已安装船舶监控系统（VMS），100%的渔船数据已被更新到国家渔业数据库中。此外，同塔省还出台了职业转换政策以及支持渔民升级、更换渔船航行监控设备的政策。自2024年以来，同塔省无渔船非法进入外国海域作业。( 完)

越通社
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