经济

越南《2026-2030年国际市场开拓计划》正式获批

越南政府副总理阮志勇日前签署了第626/QĐ-TTg号决定，批准《2026-2030年国际市场开拓计划》（以下简称为“计划”）。

资料图。图自《政府报》
资料图。图自《政府报》

越通社河内——越南政府副总理阮志勇日前签署了第626/QĐ-TTg号决定，批准《2026-2030年国际市场开拓计划》（以下简称为“计划”）。

支持企业在海外市场投资兴业

根据该决定，《2026-2030年国际市场开拓计划》聚焦破解制度与政策上的瓶颈问题，为企业在海外市场投资兴业提供支持、创造便利并控制风险，确保企业能够顺畅获取市场所需的各类资源（投资、金融、基础设施、技术、信息、人才等），并优化行政审批流程，使其与竞争力强的经济体相适应。

鼓励企业在海外市场对越南具有国际竞争优势、高附加值、广泛影响力的领域和市场进行战略性投资、促进并购（M&A）活动，建设海外分销中心、保税仓、工业园区、批发与零售网络、研发（R&D）办公室及售后服务体系等。

优先具备技术能力、创新能力且在若干经济产业上具有强大竞争力和引领作用的企业，在价值链中产生广泛影响的企业以及具有全球化商业模式的创新创业型企业。

私营部门有效扩大在海外市场的业务范围

该计划的总体目标是，越南私营部门通过国际投资与经营活动和更深度地参与地区和全球供应链与价值链，推动在海外市场的业务，实现规模与质量双提升。

具体目标是，到2030年，接受全球投资与经营活动培训的企业数量至少达1万家次，获得咨询并制定开拓国际市场计划的企业为1000家，获得开拓国际市场支持的企业至少达100家，其中30%的企业通过并购（M&A）方式进行投资。

至少100家企业在研发、设计、生产、分销及国际品牌建设等方面获得全方位支持，从而参与地区和全球价值链。

至少100家企业在越南和国际跨境电子商务平台上获得全方位支持，其中至少10家企业的电商出口额达1000万美元以上。

5项任务和解决方案

为实现上述目标，该计划提出以下五项任务与措施：

一、建立统一、透明且便利的制度框架，以鼓励、支持企业在海外市场进行投资经营，同时降低相关风险。

二、构建开拓国际市场的信息、认知与能力基础。

三、为企业对外投资，尤其是通过并购方式投资，以获取全球资源，拓展经济增长空间，并提升越南在国际舞台上的地位提供支持并创造便利。

四、推动企业以更深层次参与全球供应链与价值链，从而提高出口附加值，增强经济的独立性与战略自主性，并实现可持续发展。

为企业推动跨境数字贸易活动创造便利条件，以促进基于技术、数据、创新和可持续的增长。（完）

附图。图自越通社

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越通社
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