《2026-2035年国家用电安全计划》获批

越通社河内——越南政府副总理裴青山于2026年4月3日签署了第609/QĐ-TTg号决定，正式批准《2026-2035年国家用电安全计划》（以下简称《计划》）。



该《计划》将于2026年至2035年在全国范围内实施，总体目标是提升全社会的用电安全意识与责任感，形成安全用电的习惯与文化；重点加强电力事故预防工作，确保人民生命、社区及各类资产安全，助力国家可持续发展。



越南将动员国内外资源，推动技术解决方案、行政管理及科技应用，并根据电力法规范，加强安全用电的宣传与技能培训。



根据设定目标，到2035年，越南力争将电力火灾及触电事故较2020-2025阶段减少50%；确保市场上流通的电力设备100%符合严格的技术标准。同时，政府将大力推广安装智能用电安全保护设备，目标是实现生产、经营及服务场所100%覆盖。将用电安全内容纳入全国普通教育教学计划。此外，越南力争完成并推广符合实际条件的用电安全科研成果与技术方案的应用。

《计划》的核心任务包括：梳理并完善用电安全相关的法律政策框架；研究并应用科技与技术解决方案，以提升用电安全水平；通过加强信息宣传工作，提高组织和个人的用电安全意识；增强管理及咨询队伍的专业能力；进一步提升用电安全检查效率，严控市场上的电力产品质量；深化电力安全领域的国际交流与合作等。

（完）