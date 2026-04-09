一位英国女孩捐献器官 延续三名越南患者的生命

越通社河内——一位19岁的英国女孩在她的青春之旅中不幸离世。她捐献的器官已帮助三名处于器官衰竭晚期的越南患者重获新生。



这是首位捐献器官挽救越南患者的外国公民。这位女孩捐献的肝脏为一名53岁的男子带来了生存机会。她的两颗肾脏帮助一名35岁男子和一名41岁女子重获新生。



今年4月初，这位英国女孩在越南旅游期间遭遇意外事故。尽管医生们尽职尽责、竭尽全力抢救，但由于伤势过重，患者最终未能挽回生命。2026年4月2日，该患者在越德友谊医院被诊断为脑死亡。



然而，这位年轻女孩选择越南作为目的地的旅程并没有就此终结。在巨大的悲痛中，她的父母主动做出了一个极具人文精神的决定：捐献女儿的器官，以挽救徘徊在生死边缘的越南患者。

这位年轻女孩的父亲分享道：“我的女儿才19岁，正值人生中最美好的年华。这也是她第一次和朋友们单独旅行。她选择了美丽的越南作为她首次独自旅行的目的地，但不幸的是，她却以另一种方式留在了这里。因此，我们也把她留在了这里——留在她亲自选择的这个国度。”

语言不同、肤色不同、国籍不同、宗教信仰与文化背景亦不相同，但在生死攸关的时刻，所有的界限都消散了。这位年轻女孩及其家人的高尚义举，将素不相识的人们联结成了一个大家庭。



一个女孩以旅者的身份来到越南，但在离开时，她已成为一名无名英雄。



在越德友谊医院于4月8日上午举行的捐献者家属感恩仪式上，英国驻越南特命全权大使向越德友谊医院致以诚挚感谢，同时向捐献者家属表示深切慰问。（完）