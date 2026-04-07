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4·7全民健康日：启动社区连续健康服务模式

4月7日上午，胡志明市卫生局与赤土乡、北新渊乡人民委员会联合举行“居民区连续健康服务医疗队”试点模式启动仪式。

居民区连续健康服务医疗队为民众进行检查。图自越通社
居民区连续健康服务医疗队为民众进行检查。图自越通社

越通社胡志明市 ——4月7日上午，胡志明市卫生局与赤土乡、北新渊乡人民委员会联合举行“居民区连续健康服务医疗队”试点模式启动仪式。

该模式依据家庭医学原理构建，旨在持续、主动、全面地管理民众健康。各医疗队将直接入户，优先为老年人、慢性病患者、残疾人及其他弱势群体提供定期体检、健康咨询和疾病预防等服务。

在赤土乡举行的启动仪式上，胡志明市卫生局副局长陈玉赵医生表示，为使该模式有效运行，需要地方政府、医疗队伍以及卫生部门的密切配合，形成稳固的“三足鼎”。

赤土乡人民委员会副主席阮黄玉凤指出，在健康服务需求日益增长的背景下，革新基层医疗的活动方式是必然要求。该模式不仅有助于提高疾病预防效果，还能减轻上级医院的压力，节省民众费用，同时巩固社区对基层医疗系统的信任。

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居民区连续健康服务医疗队为民众进行检查。图自越通社

该模式的突出特点是思维方式从“等病人上门”转变为“主动寻找病人”。各医疗队将“挨家挨户”深入群众，建立电子健康档案，检查高血压、糖尿病等常见慢性病，并密切监测老年人的健康状况。

此外，该模式还得到信息技术的支持，特别是远程会诊系统。当遇到复杂病例时，基层医疗队可直接连线上级医院的医生进行线上咨询和指导，及时处理，从而提高社区医疗水平。

值此机会，赤土乡成立了4支连续健康服务医疗队，每队由7至12名成员组成，包括医生、护士、药剂师和社区协管员。各队被分配负责具体的居民区，并在启动仪式后立即展开活动。

同日，北新渊乡人民委员会也举行“居民区连续健康服务医疗队”试点模式启动仪式，并宣布成立6支健康服务医疗队。（完）

越通社
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