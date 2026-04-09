越共中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝总理宋赛·西潘敦

越通社万象——据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在老挝首都万象会见老挝总理宋赛·西潘敦。
宋赛·西潘敦表示，陈锦秀此访不仅是重要的对外活动，更充分体现了越老两党、两国之间“独一无二”的特殊友谊与高度政治互信，恰逢老挝传统新年之际，意义尤为突出。
宋赛·西潘敦对陈锦秀继续获得越南党和国家信任、当选越共中央书记处常务书记表示祝贺；高度评价越南在稳定宏观经济、控制通胀、保障民生和提升国际地位等方面取得的重大成就。
陈锦秀强调，越南始终将发展越老“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”关系作为对外政策的优先方向。
陈锦秀祝贺老挝在成功召开人民革命党第十二次全国代表大会、完成第十届国会和第五届人民议会选举、建立健全新一届党和国家领导机构后取得的重要成果。他表示，相信在老挝人民革命党领导和以宋赛·西潘敦为首的政府带领下，老挝将圆满完成越共十二大决议和第十个五年经济社会发展规划，继续保持政治社会稳定。越南将一如既往支持老挝革新事业与国际融入进程。
陈锦秀向老方通报了其与老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰会谈的成果，重申越南始终高度重视与老挝“独一无二”的特殊关系。
双方一致认为，将双边关系提升为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系”，有助于进一步巩固政治互信、夯实长期战略基础，为两国关系在新阶段实现更高质量发展开辟广阔前景。
双方同意进一步加强各部门、行业和地方之间的对接，提升经贸与投资合作成效，推动双边贸易额在未来实现可持续增长，力争达到100亿美元目标；同时加强发展战略对接，重点推进交通等基础设施互联互通项目。
两国领导人一致同意采取多项措施，进一步巩固双边关系，为两党、两国在新阶段实现更加深入、务实、高效发展注入强劲动力。同时，双方将加强协作，切实落实两党、两国政府已达成的各项协议，特别是2025年12月两国政治局年度会晤成果、《2026年合作计划协议》、2021—2030年合作战略以及2026—2030年双边合作协定。
双方一致同意加强高层及各级别交往；共同筹备2027年建交65周年和签署《友好合作条约》50周年系列庆祝活动；在国防安全领域加强打击跨境犯罪、毒品犯罪和网络犯罪合作；在经济领域实现合作新突破，优先推进交通和能源等重点战略项目；加强教育培训合作，特别是干部队伍建设，推动边境省份等地方合作机制发挥更大效能。
面对复杂多变的国际形势和大国战略竞争加剧，双方强调必须进一步加强团结协作，在双边和多边框架下保持密切配合。
双方表示，在两国高层领导的坚定决心和各部门、地方、企业、人民的共同努力下，越老关系将不断向更深层次、更务实、更高效方向发展。（完）
越共中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰举行会谈
陈锦秀重申，越南党和国家坚定不移重视并将巩固和发展越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系置于最优先地位，同时强调这是两国民族的宝贵财富，是客观规律，是保障各自国家可持续发展的巨大力量源泉，是维护地区和平、稳定与发展的重要因素。