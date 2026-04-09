越通社河内——4月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持了最高人民法院法官任命决定公布和颁发仪式。



越共中央总书记、国家主席苏林对获颁任命决定的最高人民法院法官表示祝贺，并强调，这对每位法官来说既是巨大的荣誉，也体现其对党、国家和人民负有重大的政治责任。



苏林评价称，在当前时刻健全最高人民法院法官队伍并补充最高人民法院领导，对于组织机构和任务要求都具有重要意义。这也是建设和完善越南社会主义法治国家进程的迫切要求，要求法院系统在国家的新发展阶段中继续大力革新，提高活动质量、效力和效率。



苏林认为，国家正在进入新的发展纪元，对保障司法公正、保护人权和公民权利、维护法律纪律的要求日益提高，因此人民法院需要继续更加有力、务实、有效地革新，以满足发展要求和人民的期望。



在此背景下，苏林建议人民法院系统，特别是获得任命的各位同志，要保持政治定力，绝对忠于党、祖国和人民；在审判活动中坚持法律至上的原则。每位法官必须真正做到独立审判，只服从法律，不让任何压力左右审判活动，不让个人利益、私人关系影响裁决的公正和客观。



越共中央总书记、国家主席苏林向最高人民法院法官颁发任命决定。图自越通社

苏林强调了提高审判质量的必要性，并将其视为法院系统的核心任务，同时指出，每一判决和决定必须确保合法、合情、合理、有说服力并具有教育和引领社会的效果。同时，要继续最大限度减少因主观原因导致案件被撤销或改判的情况，绝不让冤案、错案发生。



苏林同时要求，应集中建设一支廉洁、纪律严明的法院干部队伍；坚决预防和打击司法活动中的腐败和消极现象；必须严明公务纪律；加强监察、检查和监督工作；严肃处理一切违法行为；不以任何理由纵容违规行为；继续大力推进司法改革，建设现代化、专业化、高效的法院系统。



苏林认为，法院必须真正贴近人民、了解人民，将保护人民合法正当权益作为司法活动的最高目标。法院的每份裁决都必须有助于保护司法公正、保护正义，有助于巩固人民对党、国家、社会主义制度以及法律的公平和严明的信心。



最高人民法院副院长阮海簪发言时，承诺将继续尽最大努力，同最高人民法院领导班子和法官委员会团结一致，执行和圆满完成人民法院系统的职能和任务，为建设专业、现代、公正、严明、廉洁的司法体系作出贡献。同时，参与建设和完善充足、协调、统一、透明、可行、稳定的法律体系，为建立现代化、服务国家发展的国家管理和治理体系奠定基础。（完）